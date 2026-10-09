'Prodao bi me za šaku para!' Zora izgubila povjerenje u Marina pa ga izbacila iz stana: 'Ne želim te više gledati!'

Nedavni događaji pokazali su da ljubav i posao ne idu uvijek ruku pod ruku. Zora je odlučila prelomilti i prekinuti svaki odnos sa svojim dosadašnjim dečkom i menadžerom

icon-close

Neočekivani rasplet događaja

Sve je počelo kada je bogati udvarač Filip počeo obasipati Zoru pažnjom, šaljući joj cvijeće unatoč tome što je znao za njezinu vezu. Zora je na samom početku odbijala njegove pokušaje i jasno mu dala do znanja da ga ne želi u svojoj blizini, pokušavajući ostati vjerna Marinu. Marino, koji se stalno postavljao kao njezin veliki zaštitnik zadužen za njezinu glazbenu karijeru, nimalo dobro nije reagirao na Filipove dolaske. Došlo je do otvorenog sukoba u kojem je Marino agresivno upozorio Filipa da se drži podalje od njegove djevojke. "Slušaj me, ona je moja i samo moja. Ja sam joj dečko i menadžer", oštro mu je poručio Marino.

Izdaja koja se ne prašta

Iako je Marino pred svima glumio velikog zaštitnika, Filip je ubrzo otkrio njegovo pravo lice. Bogati udvarač otvoreno je priznao Zori da mu je njezin menadžer bio spreman naplatiti vrijeme koje bi ona provela s njim. Nakon što joj je Filip otkrio tu bolnu istinu, uslijedila je žestoka svađa u stanu. "Pa on mi je ponudio pare za tebe. Ja sam ga odbio", pokušao se braniti Marino, no povjerenje je već bilo bespovratno uništeno.

icon-expand icon-close icon-close Zora Runje, Divlje pčele FOTO: RTL