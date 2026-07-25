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Divlje pčele

Promjena koja joj stoji savršeno: Prekrasna Arija Rizvić oduševila novim, svježim izgledom!

Arija Rizvić već godinama oduševljava publika svojim glumačkim talentom, ali i besprijekornim stilom. Njezina najnovija promjena izgleda ponovno je potvrdila da glumica nepogrešivo zna odabrati stil koji joj pristaje

RTL.hr
25.07.2026 22:00

Ova frizura savršeno uokviruje njezino lice, dodatno ističući njezine crte i prirodni sjaj. Bilo da se radi o pogledu iz profila ili sprijeda, novi stil odiše svježinom, elegancijom i nenametljivom dozom glamura.

Prirodna ljepota u prvom planu

Mnogi su primijetili kako ova promjena Ariji daje dodatnu dozu samopouzdanja i vedrine, stvarajući izgled koji djeluje istovremeno moderno i bezvremenski.

Arija Rizvić, Divlje pčele
Arija Rizvić, Divlje pčele FOTO: Instagram

Inspiracija za novi izgled

Arijina nova frizura sjajna je inspiracija za sve koji traže ideju za promjenu i osvježenje kod frizera. Spoj topilijih tonova i opuštenih valova dokazan je recept za kosu koja izgleda zdravo, bujno i njegovano.

Nema sumnje da je Arija još jednom pogodila ravno u sridu i pokazala jedno od svojih najljepših izdanja dosad!

arija rizvić divlje pčele
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