Divlje pčele

Prošao je ispod radara, a ključan je za priču: Evo zašto je Stipan jedna od važnijih figura u 'Divljim pčelama'

I dok su u fokusu sukobi, ljubavi i izdaje, jedan lik tiho drži konce i zna tajnu koja bi mogla promijeniti sve

RTL.hr
04.04.2026 10:00

Iako su gledatelji 'Divljih pčela' posljednjih tjedana fokusirani na dramatične odnose među glavnim likovima, jedan je lik mnogima prošao gotovo neprimijećeno, a zapravo ima ključnu ulogu u cijeloj priči. Riječ je o Stipanu Šabiću, čovjeku koji već godinama stoji uz obitelj i koji sada zna više nego što bi itko trebao.

Tihi oslonac obitelji

Stipan nije samo radnik ili poznanik, on je osoba od povjerenja, čovjek koji je godinama bio uz Katarinina oca, a tu je ostao i nakon njegove smrti. Njegova lojalnost nikada nije bila upitna, a upravo ga ta odanost čini jednim od rijetkih ljudi na koje se sestre mogu osloniti.

U Vrilu ga svi doživljavaju kao poštenog i dobrog čovjeka, ali njegova uloga daleko je veća od onoga što se na prvi pogled vidi. On nije netko tko ulazi u sukobe, ali je uvijek tu kada je najpotrebnije.

Stipan Šabić, Divlje pčele
Stipan Šabić, Divlje pčele FOTO: RTL

Uvijek uz sestre

Bez obzira na sve što se događa, Stipan ostaje konstanta u njihovim životima. Dok se odnosi među sestrama kompliciraju, a povjerenje sve više puca, on je jedan od rijetkih koji pokušava zadržati ravnotežu.

U trenucima kada svi biraju strane, Stipan ostaje uz njih, i upravo zato ima uvid u ono što drugi ne vide.

Stipan i Katarina, Divlje pčele
Stipan i Katarina, Divlje pčele FOTO: RTL
Polje sestara Runje, Divlje pčele
Polje sestara Runje, Divlje pčele FOTO: RTL

Tajna koja može promijeniti sve

A sada dolazimo do ključnog dijela - Stipan je jedan od rijetkih koji zna istinu koja bi mogla uzdrmati cijelu priču. On zna da je Zora trudna.

Istovremeno, Cvita pred svima održava drugačiju verziju stvarnosti i ponaša se kao da je dijete njezino. Ta igra identiteta i skrivanja istine postavlja Stipana u izuzetno nezgodnu poziciju, jer on nosi teret tajne koja bi, ako izađe na vidjelo, mogla nepovratno promijeniti odnose među sestrama.

Katarina i Stipan, Divlje pčele
Katarina i Stipan, Divlje pčele FOTO: RTL

Hoće li progovoriti?

Pitanje koje se sada nameće jest - koliko dugo Stipan može šutjeti?

Njegova odanost i moral mogli bi doći u sukob, a upravo bi on mogao biti osoba koja će razotkriti istinu u trenutku kada to nitko ne očekuje.

Jedno je sigurno, iako je do sada bio u sjeni, Stipan bi vrlo brzo mogao postati ključni igrač u raspletu jedne od najvećih tajni u 'Divljim pčelama'.

Stipan, Toma, Katarina, Divlje pčele
Stipan, Toma, Katarina, Divlje pčele FOTO: RTL

'Divlje pčele' na rasporedu su od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

Moglo bi te zanimati

Cvita nastavlja biti okrutna prema Zori: 'Jesmo li ubile nevinog čovjeka?'

Najdraži 'mama - sin tandem' malih ekrana, Manda i Jerko u 'Divljim pčelama' igraju po svojim pravilima

Glumica Arija Rizvić za RTL.hr otkrila sve o odnosu Teodore i Hodžića: 'Bježi u zagrljaj doktora'

Tajna se širi! Još jedna osoba saznala istinu o Zorinom djetetu

Ovo su mladi Teodora i Jakov: Sanjali su o bijegu i dalekim putovanjima

Najdraži par 'Divljih pčela' opet zajedno? Toma se vraća u Katin život

Pročitaj na Net.hr
Pogledajte kako se družilo i feštalo nekada: Svaka od ovih fotografija nosi svoju priču
Feel good komedije koje savršeno prate produženi vikend na Voyo
Marko postaje jedan od omiljenih likova, a mnogi vjeruju da ga čeka veliki preokret
Ella Dvornik u videu izrazila frustraciju: 'Postalo je poprilično bizarano'
Kako se odmaraju sestre Runje iz 'Divljih pčela' nakon napornih snimanja: 'Doći doma i sve četiri u zrak'
Biraju drukčiji pristup: Ove slavne glumice rijetko ćete vidjeti s puno šminke na licu
Ljubavni život koji je punio naslovnice: Ovako je Igor Kojić izgledao na početku braka sa Severinom
Severina oduševila objavom: Haljina koju je obukla, ukrala je svu pozornost
Heather Locklear je upoznala partnera prije 40 godina na snimanju za 18+ časopis
Kanye West ovog ljeta nastupa u glavnom gradu Albanije, tim povodom gradi se poseban stadion?