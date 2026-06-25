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Divlje pčele

'Prošli smo sva četiri godišnja doba': Vladimir Posavec Tušek dirljivom objavom zahvalio ekipi 'Divljih pčela'

Glumac je podijelio niz fotografija sa seta i prisjetio se kolega s kojima je stvarao jednu od omiljenih domaćih serija 'Divlje pčele'

RTL.hr
25.06.2026 12:00

Nakon završetka prve sezone serije 'Divlje pčele', glumac Vladimir Posavec Tušek odlučio je zastati na trenutak i prisjetiti se svega što je obilježilo protekle godine snimanja. Na društvenim mrežama objavio je emotivan video sastavljen od fotografija sa seta, ali i brojnih zajedničkih trenutaka s kolegama.

Uz objavu je napisao jednostavnu, ali snažnu poruku:

"Prošli smo sva četiri godišnja doba i bilo je predivno družiti se s vama."

Ekipa Divljih pčela
Ekipa Divljih pčela FOTO: Instagram

Uspomene koje će dugo pamtiti

Fotografije otkrivaju atmosferu iza kulisa, ali i prijateljstva koja su nastala tijekom snimanja. Vladimir je podijelio kadrove s brojnim kolegama iz serije, među kojima su Dragan Veselić, Jelena Perčin, Amar Bukvić, Lidija Kordić, Luka Šegota, Lidija Penić-Grgaš, Sanja Vejnović, Alan Blažević, Alen Šalinović i Jasmin Mekić...

Objava je u kratkom roku privukla pažnju pratitelja, a mnogi su u komentarima istaknuli kako će pamtiti upravo zajedništvo i energiju koju je glumačka ekipa prenijela na male ekrane.

Vladimir Posavec Tušek, Lidija Kordić, Amar Bukvić
Vladimir Posavec Tušek, Lidija Kordić, Amar Bukvić FOTO: Instagram

Pogled iza kulisa omiljene serije

Osim fotografija s kolegama, glumac je pokazao i dio atmosfere sa seta. Na snimkama se mogu vidjeti trenuci priprema, snimanja i druženja između scena, ali i brojni članovi ekipe bez kojih serija ne bi bila ista.

Takvi prizori podsjećaju da se iza svake uspješne televizijske priče krije veliki tim ljudi koji zajedno prolazi sve izazove produkcije.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Zahvala ekipi koja je postala obitelj

Iako je njegova poruka kratka, jasno je koliko mu je vrijeme provedeno na projektu značile. Kroz četiri godišnja doba, brojne snimajuće dane i nezaboravne trenutke, stvorena su prijateljstva koja će, čini se, trajati i nakon što se kamere ugase.

Emotivna objava Vladimira Posavca Tušeka tako je raznježila obožavatelje serije i još jednom pokazala koliko je ekipa 'Divljih pčela' bila povezana – ne samo pred kamerama, nego i iza njih.

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