'Prošli smo sva četiri godišnja doba': Vladimir Posavec Tušek dirljivom objavom zahvalio ekipi 'Divljih pčela'

Glumac je podijelio niz fotografija sa seta i prisjetio se kolega s kojima je stvarao jednu od omiljenih domaćih serija 'Divlje pčele'

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Nakon završetka prve sezone serije 'Divlje pčele', glumac Vladimir Posavec Tušek odlučio je zastati na trenutak i prisjetiti se svega što je obilježilo protekle godine snimanja. Na društvenim mrežama objavio je emotivan video sastavljen od fotografija sa seta, ali i brojnih zajedničkih trenutaka s kolegama. Uz objavu je napisao jednostavnu, ali snažnu poruku: "Prošli smo sva četiri godišnja doba i bilo je predivno družiti se s vama."

icon-expand Ekipa Divljih pčela FOTO: Instagram

Uspomene koje će dugo pamtiti

Fotografije otkrivaju atmosferu iza kulisa, ali i prijateljstva koja su nastala tijekom snimanja. Vladimir je podijelio kadrove s brojnim kolegama iz serije, među kojima su Dragan Veselić, Jelena Perčin, Amar Bukvić, Lidija Kordić, Luka Šegota, Lidija Penić-Grgaš, Sanja Vejnović, Alan Blažević, Alen Šalinović i Jasmin Mekić... Objava je u kratkom roku privukla pažnju pratitelja, a mnogi su u komentarima istaknuli kako će pamtiti upravo zajedništvo i energiju koju je glumačka ekipa prenijela na male ekrane.

icon-expand Vladimir Posavec Tušek, Lidija Kordić, Amar Bukvić FOTO: Instagram

Pogled iza kulisa omiljene serije

Osim fotografija s kolegama, glumac je pokazao i dio atmosfere sa seta. Na snimkama se mogu vidjeti trenuci priprema, snimanja i druženja između scena, ali i brojni članovi ekipe bez kojih serija ne bi bila ista. Takvi prizori podsjećaju da se iza svake uspješne televizijske priče krije veliki tim ljudi koji zajedno prolazi sve izazove produkcije.

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Zahvala ekipi koja je postala obitelj