Prva sezona 'Divljih pčela' završila je dramatično: Ovo su najveći raspleti finala

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Apsolutni vrhunac sezone odigrao se u sudnici, gdje se odlučivalo o sudbini glavne junakinje Katarine Runje. Optužena za smrt svog supruga Petra Vukasa, Katarina se našla pred zidom kada je tužiteljstvo, hladnokrvno i bez milosti, zatražilo najstrožu moguću kaznu - smrt strijeljanjem. Optužbe da je bezosjećajna ubojica koja ne pokazuje ni trunku kajanja duboko su podijelile Vrila, a gledatelji su u napetosti pratili hoće li njezina obrana o samoobrani uspjeti spasiti njezin goli život.

icon-expand Katarina, Divlje pčele FOTO: RTL

Mirjanin prkos i uvođenje opasnog plaćenika

Svjedočenje Mirjane Vukas, Petrove majke, slomilo je i ona najtvrđa srca. Iako pod strašnim pritiskom i ultimatumom supruga Tome da laže na sudu kako bi spasila obitelj, Mirjana je izabrala poslušati svoju savjest. Njezine suze brzo su prerasle u bijes kada je Katarini sasula u lice: "Ti si zlo i gorjet ćeš u paklu!". No, najveći šok uslijedio je izvan sudnice. Vođena neutaživom boli, Mirjana je odlučila uzeti pravdu u svoje ruke. U seriju je ušao novi, iznimno opasan lik - profesionalni ubojica kojem je Mirjana pod okriljem noći isplatila predujam uz stravičan uvjet: "Ako presuda ne bude smrtna, ostatak ćeš dobiti kad obaviš posao".

icon-expand Mirjana Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Katarinin unutarnji pakao i jezive noćne more

Dok se čekao pravorijek, gledatelji su imali priliku zaviriti u psihološki ponor kroz koji prolazi glavna junakinja. Scene u kojima Katarina u zatvorskoj ćeliji proživljava vlastito pogubljenje pred streljačkim vodom bile su toliko realistične i jezive da su mnoge ostavile bez daha. Granica između sna i jave postala je nikad tanja, savršeno oslikavajući strah koji se uvukao u kosti mlade žene.

icon-expand Katarina, Divlje pčele FOTO: RTL

Anti Vukasu se sprema zatvor

Paralelno s dramom u sudnici, u Vrilu je pukla korupcijska hobotnica. Dugogodišnje malverzacije oko izgradnje industrijske zone konačno su došle na naplatu moćnom poduzetniku Anti Vukasu. Njegov čovjek od povjerenja, Zdravko Šušnjara, slomio se pred istražiteljima i priznao sve: "Ja sam osobno dogovarao kontakte u ime Ante Vukasa. On je davao novce!". U dramatičnim završnim scenama vidjeli smo Antu u potpunoj panici kako obavještava obitelj da su mu nalozi za uhićenje spremni. "Strpat će me u zatvor", rečenica je kojom je službeno označen kraj njegove nedodirljivosti i uvod u potres koji će tek redefinirati odnose moći u regiji.

icon-expand Ante Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Što nas čeka u drugoj sezoni?