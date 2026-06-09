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Divlje pčele

Prva sezona 'Divljih pčela' završila je dramatično: Ovo su najveći raspleti finala

Prva sezona hit serije 'Divlje pčele' službeno je privedena kraju, ostavljajući obožavatelje u potpunom šoku, nevjerici i s tisuću pitanja iznad glave

RTL.hr
09.06.2026 10:00

Apsolutni vrhunac sezone odigrao se u sudnici, gdje se odlučivalo o sudbini glavne junakinje Katarine Runje. Optužena za smrt svog supruga Petra Vukasa, Katarina se našla pred zidom kada je tužiteljstvo, hladnokrvno i bez milosti, zatražilo najstrožu moguću kaznu - smrt strijeljanjem. Optužbe da je bezosjećajna ubojica koja ne pokazuje ni trunku kajanja duboko su podijelile Vrila, a gledatelji su u napetosti pratili hoće li njezina obrana o samoobrani uspjeti spasiti njezin goli život.

Katarina, Divlje pčele
Katarina, Divlje pčele FOTO: RTL

Mirjanin prkos i uvođenje opasnog plaćenika

Svjedočenje Mirjane Vukas, Petrove majke, slomilo je i ona najtvrđa srca. Iako pod strašnim pritiskom i ultimatumom supruga Tome da laže na sudu kako bi spasila obitelj, Mirjana je izabrala poslušati svoju savjest. Njezine suze brzo su prerasle u bijes kada je Katarini sasula u lice: "Ti si zlo i gorjet ćeš u paklu!".

No, najveći šok uslijedio je izvan sudnice. Vođena neutaživom boli, Mirjana je odlučila uzeti pravdu u svoje ruke. U seriju je ušao novi, iznimno opasan lik - profesionalni ubojica kojem je Mirjana pod okriljem noći isplatila predujam uz stravičan uvjet: "Ako presuda ne bude smrtna, ostatak ćeš dobiti kad obaviš posao".

Mirjana Vukas, Divlje pčele
Mirjana Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Katarinin unutarnji pakao i jezive noćne more

Dok se čekao pravorijek, gledatelji su imali priliku zaviriti u psihološki ponor kroz koji prolazi glavna junakinja. Scene u kojima Katarina u zatvorskoj ćeliji proživljava vlastito pogubljenje pred streljačkim vodom bile su toliko realistične i jezive da su mnoge ostavile bez daha. Granica između sna i jave postala je nikad tanja, savršeno oslikavajući strah koji se uvukao u kosti mlade žene.

Katarina, Divlje pčele
Katarina, Divlje pčele FOTO: RTL

Anti Vukasu se sprema zatvor

Paralelno s dramom u sudnici, u Vrilu je pukla korupcijska hobotnica. Dugogodišnje malverzacije oko izgradnje industrijske zone konačno su došle na naplatu moćnom poduzetniku Anti Vukasu. Njegov čovjek od povjerenja, Zdravko Šušnjara, slomio se pred istražiteljima i priznao sve: "Ja sam osobno dogovarao kontakte u ime Ante Vukasa. On je davao novce!".

U dramatičnim završnim scenama vidjeli smo Antu u potpunoj panici kako obavještava obitelj da su mu nalozi za uhićenje spremni. "Strpat će me u zatvor", rečenica je kojom je službeno označen kraj njegove nedodirljivosti i uvod u potres koji će tek redefinirati odnose moći u regiji.

Ante Vukas, Divlje pčele
Ante Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Što nas čeka u drugoj sezoni?

Prva sezona 'Divljih pčela' završila je s otvorenim frontovima na svim stranama. Hoće li Katarina završiti pred streljačkim vodom ili će je stići Mirjanin plaćenik? Hoće li Ante Vukas iza rešetaka povući još nekoga sa sobom? Odgovore na ova pitanja donose nam nove epizode, a sudeći prema viđenom - preživjet će samo najjači.

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