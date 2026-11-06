Prve Katine riječi nakon operacije sledile Jakova i Cvitu: 'Krneta je bio tu'

Katarina je preživjela operaciju i otvorila oči, a prvi prizor koji ju je dočekao bila su poznata lica Jakova i Cvite. Iako su svi u prostoriji osjetili ogromno olakšanje što je najgore prošlo, njezin strah bio je itekako opipljiv. "Krneta je bija tu u sobi", izgovorila je Kate sa strepnjom čim se uspjela pribrati, još uvijek progonjena duhovima iz zatvora.

Na njezine riječi pune straha, Jakov je reagirao brzo i zaštitnički, pokazujući da se više ne boji zloglasnog upravitelja. Htio joj je jasno dati do znanja da je sada na sigurnom. "Nema ga više. Otjerali smo ga", smirivao ju je Jakov odlučnim glasom. Dodao je i utješne riječi: "Sve u redu. Cvita i ja pazimo na to." Njegova prisutnost donijela je prijeko potreban mir u bolničku sobu.

Pravi razmjeri drame postali su jasni kada je Cvita od Jakova napokon saznala cijelu istinu o onome što se događalo iza rešetaka. Jakov joj je priznao da je Lazar Krneta godinama sustavno mučio zatvorenice, a među njegovim žrtvama bila je i sama Katarina. Objasnio je Cviti da se protiv Krnete nije mogao boriti sam jer jednostavno nije imao nikakvih čvrstih dokaza, zbog čega je morao čekati pravi trenutak za djelovanje.

Sada kada je istina napokon izašla na vidjelo, ostaje za vidjeti kako će Krneta platiti za svoja zlodjela. Jedno je sigurno, Jakov i Cvita više neće dopustiti da itko naudi Katarini.

Podsjetimo, Katu je ranila Eva Parać tijekom bijega iz zatvora u šumi. Eva je pokušala opljačkati kćer i zeta generala Carevića tražeći od njih novce i nakit. Katarina ih je pokušala obraniti, no i sama je onda dobila metak u desno rame.

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