Prvi detalji! Druga sezona 'Divljih pčela' bit će emotivnija nego ikad prije

Dok gledatelji još prepričavaju događaje iz finala prve sezone, na setu RTL-ove serije Divlje pčele' već se punom parom radi na novim epizodama. Nakon 150 napetih nastavaka i brojnih emotivnih obrata, omiljena serija vraća se s novim pričama koje bi mogle potpuno promijeniti živote dobro poznatih likova.
Najava druge sezone već je izazvala veliko zanimanje među obožavateljima serije. U središtu novih epizoda bit će tema kazne i iskupljenja, dok će gledatelji pratiti posljedice događaja koji su obilježili kraj prve sezone.
Stižu nova lica
Uz glumačku postavu koju su gledatelji zavoljeli, u seriju stižu i nova lica. Iskusnim glumcima pridružuju se mladi talenti koji će svojim likovima unijeti dodatnu dinamiku i neočekivane zaplete.
Među pojačanjima su nagrađivani domaći glumci, ali i mlade nade hrvatske glumačke scene koje će se prvi put predstaviti široj televizijskoj publici.
Poznati junaci pred novim izazovima
Omiljeni likovi neće imati mnogo vremena za predah. Nove okolnosti, stare tajne i odnosi koji su ostali nerazriješeni donijet će niz izazova koji će testirati njihove granice.
Produkcija zasad detalje drži u tajnosti, no poručuju kako će druga sezona biti puna emocionalnih trenutaka, neočekivanih obrata i snažnih životnih priča po kojima su Divlje pčele' postale prepoznatljive.
Gledatelji jedva čekaju nastavak
Već nakon objave prvih informacija društvene mreže preplavili su komentari gledatelja koji s nestrpljenjem očekuju povratak serije. Mnogi ističu kako jedva čekaju vidjeti što se dogodilo s omiljenim likovima nakon burnog finala te kakvu će ulogu imati nova pojačanja.