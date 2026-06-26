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Divlje pčele

Prvi detalji! Druga sezona 'Divljih pčela' bit će emotivnija nego ikad prije

Nakon uspješne prve sezone RTL-ove hit-serije 'Divlje pčele', krenulo je snimanje novih epizoda. Najavljeni su novi likovi, uzbudljivi zapleti te priča o kazni i iskupljenju koja će gledatelje držati prikovanima uz ekrane

RTL.hr
26.06.2026 13:00

Dok gledatelji još prepričavaju događaje iz finala prve sezone, na setu RTL-ove serije Divlje pčele' već se punom parom radi na novim epizodama. Nakon 150 napetih nastavaka i brojnih emotivnih obrata, omiljena serija vraća se s novim pričama koje bi mogle potpuno promijeniti živote dobro poznatih likova.

Najava druge sezone već je izazvala veliko zanimanje među obožavateljima serije. U središtu novih epizoda bit će tema kazne i iskupljenja, dok će gledatelji pratiti posljedice događaja koji su obilježili kraj prve sezone.

Stižu nova lica

Uz glumačku postavu koju su gledatelji zavoljeli, u seriju stižu i nova lica. Iskusnim glumcima pridružuju se mladi talenti koji će svojim likovima unijeti dodatnu dinamiku i neočekivane zaplete.

Među pojačanjima su nagrađivani domaći glumci, ali i mlade nade hrvatske glumačke scene koje će se prvi put predstaviti široj televizijskoj publici.

Divlje pčele
Divlje pčele FOTO: RTL

Poznati junaci pred novim izazovima

Omiljeni likovi neće imati mnogo vremena za predah. Nove okolnosti, stare tajne i odnosi koji su ostali nerazriješeni donijet će niz izazova koji će testirati njihove granice.

Produkcija zasad detalje drži u tajnosti, no poručuju kako će druga sezona biti puna emocionalnih trenutaka, neočekivanih obrata i snažnih životnih priča po kojima su Divlje pčele' postale prepoznatljive.

Divlje pčele
Divlje pčele FOTO: RTL

Gledatelji jedva čekaju nastavak

Već nakon objave prvih informacija društvene mreže preplavili su komentari gledatelja koji s nestrpljenjem očekuju povratak serije. Mnogi ističu kako jedva čekaju vidjeti što se dogodilo s omiljenim likovima nakon burnog finala te kakvu će ulogu imati nova pojačanja.

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