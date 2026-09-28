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Divlje pčele

'Pucaj, Ranko. Ubij me': Toma priznao strašnu istinu o smrti sina Ranka Badurine

Oči u oči, u središtu pozornosti našli su se Ranko Badurina i Toma Domazet, čiji je susret kulminirao otkrićem strašne istine o mučenju Rankova sina. Ono što je trebalo biti obično piće i oproštaj, pretvorilo se u priču o izdaji i neoprostivim grijesima

RTL
28.09.2026 20:45

Neočekivano otkriće ubojice

Na samom početku susreta Ranko poziva Tomu da sjedne, a razgovor ubrzo poprima izrazito mračan ton. Ranko na stol vadi fotografije i izgovara riječi koje lede krv u žilama. "Dok sam tražio Dušanovog ubojicu, nisam ni slutio da ću naći ubojicu svog sina", govori Ranko, suočavajući Tomu s jezivom spoznajom.

Zanimljivo je da Toma ne pokazuje iznenađenje. On mirno priznaje kako je već ranije naišao na Rankov istražni fascikl i shvatio da je otkriven. Na pitanje zašto nije jednostavno pobjegao, Toma odgovara da ni sam ne zna, priznajući kako nije mogao podnijeti Rankov pogled kada sazna konačnu istinu. Ističe kako je otišao i do svećenika s namjerom da se ispovjedi, ali je shvatio da istinu duguje isključivo Ranku.

"Kad čuješ istinu iz tuđih usta, prestaneš vjerovati u svoje laži", tiho objašnjava Toma.

Toma Domazet
Toma Domazet FOTO: RTL

Krvavi dani u Kozarskoj Dubici

Kako bi objasnio svoje stravične postupke, Toma se vraća u mračnu prošlost, prisjećajući se sela blizu Kozarske Dubice. Prepričava ratne dane kada je vojska upala u mjesto i tjerala mještane u crkvu na navodno čitanje proglasa. Njegova nepokretna majka ubijena je prva, a brat je strijeljan nedugo nakon nje pred njegovim očima.

Toma opisuje kako su se on i brat prvotno sakrili među leševe praveći se mrtvi, no jedan od neprijateljskih vojnika ga je prepoznao. Kako bi spasio goli život, Toma je pristao pridružiti se onima koji su mu netom ubili obitelj, stavljajući vlastiti opstanak ispred svega ostalog.

"Ja nikad nisam rekao da sam častan čovjek", govori Ranku.

Ranko Badurina
Ranko Badurina FOTO: RTL

Istina o Frani Badurini i molba za smrt

Vrhunac napetosti nastupa kada Ranko zatraži objašnjenje o onome što se dogodilo njegovom sinu Frani. Toma priznaje da mu je Frane bio jedan od prvih zarobljenika. 

Unatoč teškom fizičkom mučenju, Toma Domazet ga nije ubio. 

Frane se hrabro držao i nije popuštao. Slomljen osjećajem krivnje, Toma u tom trenutku potiče Ranka da mu presudi. "Pucaj Ranko. Spreman sam. Samo pucaj. Ubij me, molim te", očajnički izgovara.

Suočen s čovjekom kojem je nanio najveću moguću bol, Toma više ne traži opravdanje ni oprost, već samo presudu za grijehe koje godinama nosi sa sobom. Hoće li mu Ranko u konačnici ipak presuditi?

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.

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Divlje pčele

Tragičan kraj Tome Domazeta: Priznao Ranku strašnu istinu o Frani, a potom si oduzeo život

Divlje pčele

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