Divlje pčele

Rajka Bauer spakirala kofere za Ženevu, a sa sobom vodi i Milana

Nakon napetog razdoblja ispunjenog obiteljskim sukobima i skrivenim istinama, čini se da se Rajka Bauer vraća u Švicarsku

RTL.hr
23.04.2026 10:00

Njezina odluka o povratku u mirniji život u Ženevi mogla je donijeti olakšanje obitelji Vukas, no umjesto toga, pretvorila se u novu, opasnu igru ucjena. U razgovoru sa svojim bratom Antom Vukasom, Rajka je otkrila da njezin odlazak dolazi s cijenom - cijenom koja bi mogla zauvijek promijeniti živote svih uključenih u seriji 'Divlje pčele'.

Jedan uvjet za povratak

Ante Vukas, vidno zadovoljan sestrinom najavom odlaska, nije ni slutio kakav ga preokret čeka. "Došla sam ti reći da sam odlučila se vratiti u Ženevu", započela je Rajka, no odmah je dodala: "Ali imam jedan uvjet." Njezin zahtjev bio je jednostavan, ali za Antu gotovo nezamisliv. "Maknut ću ti se s očiju, ali samo ako Milan ide sa mnom."

Rajka, Divlje pčele FOTO: RTL

Ucjena u ime ljubavi

Suočena s bratovim otporom, Rajka je povukla svoj najoštriji adut, ciljajući ravno u srž problema koji potresa njihovu obitelj - zabranjenu ljubav između Milana i Antine kćeri Tereze. "Zbog Tereze, Ante, zbog Tereze", objasnila je, dajući mu do znanja da je njezin plan jedini način da se spriječi katastrofa.

Upozorila ga je da Milanova ljubav prema Terezi neće nestati preko noći i da njihova mladost i strast predstavljaju tempiranu bombu. "Mladi su, ne treba im dugo da naprave neko zlo", naglasila je, aludirajući na moguće posljedice ako Milan ostane u blizini djevojke koju voli, ali s kojom ne smije biti. Rajkina ucjena tako nije samo hir, već očajnički pokušaj da se mladi par razdvoji prije nego što bude prekasno, čuvajući pritom krhki mir u kući Vukasovih.

Ante Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Prijeteća istina kao konačno oružje

Kako bi osigurala da će je Ante shvatiti ozbiljno, Rajka je zaprijetila otkrivanjem tajne koja bi mogla uništiti sve što Vukas pokušava održati. "Ja ću mu morati reći sve, a ti odluči", poručila mu je, stavljajući ga pred nemoguć izbor. Ponudila mu je dvije opcije: da Milan bolnu istinu sazna pod njegovim krovom, što bi izazvalo kaos, ili "daleko tamo gdje će imati prostora i vremena da probavi istinu".

Rajka je jasno dala do znanja da će mladić, nakon što sazna istinu, "imati puno pitanja" za Antu, implicirajući da je tajna duboko povezana s grijesima iz prošlosti obitelji Vukas.

Ante Vukas sada se nalazi u bezizlaznoj situaciji. S jedne strane je sestrinska ucjena koja ga tjera da se odrekne odanog radnika, a s druge prijetnja da će dugo skrivana obiteljska tajna izaći na vidjelo. Njegova odluka neće utjecati samo na sudbinu Milana i Tereze, već bi mogla pokrenuti lavinu događaja s nesagledivim posljedicama. Pitanje koje ostaje visjeti u zraku jest - hoće li Ante žrtvovati Milana kako bi kupio šutnju i spasio svoju obitelj od istine koja prijeti da ih sve uništi?

Milan Čavka, Divlje pčele FOTO: RTL

Nova epizoda 'Divljih pčela' na rasporedu je večeras od 20.15 sati na RTL-u. Epizoda je dostupna odmah i na platformi Voyo.

