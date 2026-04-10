Divlje pčele

Rajka i Milan napokon povezani: Evo što to znači za sve

Nakon niza napetih epizoda i dugog skrivanja istine, u seriji Divlje pčele konačno je razotkrivena veza koja mijenja sve - Rajka i Milan Čavka napokon su povezani kao majka i sin

RTL.hr
10.04.2026 22:00

Otkriće 'Divljih pčela' koje se dugo naslućivalo sada je potvrđeno, a posljedice tog saznanja tek počinju izlaziti na površinu.

Istina koja mijenja odnose

Ova spoznaja ne pogađa samo Rajku i Milana, već i sve oko njih.

Za Rajku to znači suočavanje s prošlošću koju je godinama pokušavala razumjeti - gubitak djeteta, laži i izdaja najbližih. S druge strane, Milan, koji je cijeli život odrastao u sjeni tuđih odluka, sada se nalazi pred istinom koja može uzdrmati njegov identitet.

Njihov odnos tek treba dobiti svoje pravo lice, a pitanje je hoće li donijeti pomirenje ili još veći raskol.

Rajka, Milan, Ante, Divlje pčele FOTO: RTL

Ante u središtu svega

U cijeloj priči ključnu ulogu ima Ante, čije su odluke iz prošlosti sada došle na naplatu.

Godinama je skrivao istinu i kontrolirao sudbine drugih, a sada se suočava s posljedicama koje više ne može zaustaviti. Njegov odnos s Rajkom već je ozbiljno narušen, a dodatni pritisak dolazi i kroz Milana, koji bi mogao početi preispitivati sve što je dosad znao.

Čavka i Ante, Divlje pčele FOTO: RTL

Što to znači za Terezu?

Posebno osjetljiv dio priče odnosi se na Terezu. Njezina povezanost s Milanom sada dobiva novu težinu, a gledatelji se pitaju kakve će posljedice imati njihova bliskost.

Hoće li istina stati na put njihovoj vezi ili će je dodatno zakomplicirati, ostaje za vidjeti.

Milan i Tereza, Divlje pčele FOTO: RTL

Početak nove faze

Ovo otkriće ne znači kraj priče - upravo suprotno.

Povezivanje Rajke i Čavke otvara novo poglavlje u kojem će se likovi morati suočiti s prošlošću, donijeti teške odluke i pronaći svoje mjesto u novim okolnostima.

'Divlje pčele' na rasporedu su od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

Moglo bi te zanimati

Amar Bukvić otkrio najteži dio glumačkog posla u 'Divljim pčelama': 'Kako naučite sav taj tekst? Teško'

Rajka neočekivano doznaje identitet svog izgubljenog sina!

Milan Čavka je Rajkin sin! Kraj duge potrage

Katarina i Toma ponovno kao jedno, njihov odnos oduševio gledatelje

Kako će ova dinamika utjecati na sve dalje? Odnos Rajke i Mirjane puca

Otkriven Vukasov plan za otetu Vjericu: 'Nestat ćeš, nećeš vidjeti sud'

Pročitaj na Net.hr
Pogledajte kako se družilo i feštalo nekada: Svaka od ovih fotografija nosi svoju priču
Feel good komedije koje savršeno prate produženi vikend na Voyo
Marko postaje jedan od omiljenih likova, a mnogi vjeruju da ga čeka veliki preokret
Ella Dvornik u videu izrazila frustraciju: 'Postalo je poprilično bizarano'
Kako se odmaraju sestre Runje iz 'Divljih pčela' nakon napornih snimanja: 'Doći doma i sve četiri u zrak'
Biraju drukčiji pristup: Ove slavne glumice rijetko ćete vidjeti s puno šminke na licu
Ljubavni život koji je punio naslovnice: Ovako je Igor Kojić izgledao na početku braka sa Severinom
Severina oduševila objavom: Haljina koju je obukla, ukrala je svu pozornost
Heather Locklear je upoznala partnera prije 40 godina na snimanju za 18+ časopis
Kanye West ovog ljeta nastupa u glavnom gradu Albanije, tim povodom gradi se poseban stadion?