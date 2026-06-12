Rajka i Ranko uvjerljivo su omiljeni duo prve sezone 'Divljih pčela', no gdje se sada nalazi njihova priča?

Prva sezona 'Divljih pčela' imala je brojne snažne odnose, ali Ranko i Rajka vrlo brzo su se izdvojili kao jedan od najdražih neslužbenih parova među gledateljima

icon-close

Ako je suditi prema reakcijama gledatelja, Rajka i Ranko bez sumnje su jedan od najomiljenijih dvojaca prve sezone 'Divljih pčela'. Njihov odnos od samog je početka privlačio pažnju publike, a svaka zajednička scena bila je među najkomentiranijima nakon emitiranja novih epizoda. Nisu bili par koji je svoju priču gradio velikim riječima i dramatičnim izjavama. Upravo suprotno – gledatelje su osvojili spontanošću, iskrenošću i osjećajem da između njih postoji nešto posebno, čak i kada to sami nisu bili spremni priznati.

icon-expand Rajka i Ranko, Divlje pčele FOTO: RTL

Kemija koja se nije mogla sakriti

Tijekom prve sezone publika je svjedočila brojnim trenucima koji su pokazivali koliko su Rajka i Ranko povezani. Bilo da su se našli na suprotnim stranama rasprave ili jedno drugome pružali podršku u teškim trenucima, među njima je uvijek postojala posebna energija. Upravo je ta prirodna kemija bila razlog zbog kojeg su gledatelji iz epizode u epizodu navijali za njih. Čak i kada su okolnosti bile protiv njih, publika je vjerovala da njihova priča još nije rekla posljednju riječ.

icon-expand Rajka i Ranko, Divlje pčele FOTO: RTL

Gdje se njihova priča nalazi danas?

Nakon svih događaja koji su obilježili prvu sezonu, odnos Rajke i Ranka nalazi se na zanimljivoj prekretnici. Iza njih su brojni izazovi, nesporazumi i odluke koje su utjecale na njihov odnos, ali osjećaj da među njima još uvijek postoji neraskidiva povezanost nije nestao. Pitanje koje si mnogi postavljaju jest mogu li pronaći zajednički put ili će ih život ponovno odvesti u različitim smjerovima. Njihova priča ostaje otvorena, a upravo ta neizvjesnost dodatno privlači pažnju publike.

icon-expand Rajka i Ranko, Divlje pčele FOTO: RTL

Obožavatelji i dalje vjeruju u njih