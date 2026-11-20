Nakon šokantnih događaja i teške noći, Rajka dolazi u posjet bratu Ivici i Karmeli s konkretnim rješenjem. Zabrinuta zbog onoga kroz što prolazi, odlučila je preuzeti inicijativu i predložila mu stručnu pomoć. "Ja sam htjela s vama nešto razgovarati. Ima jedan doktor u Splitu, psihijatar. Bi li ti htio malo s njim porazgovarati o svemu što te muči?", oprezno je započela Rajka.
Ivica je odmah dao do znanja da nije nimalo sklon tom prijedlogu. "O čemu? Ne bih ja to", kratko i odrješito je odgovorio, odbijajući daljnji razgovor o svojim problemima.
"Tolike godine na liječenju, a evo nas tu gdje jesmo"
Ni Karmela nije bila optimistična oko još jednog pokušaja liječenja. Vidno iscrpljena cijelom situacijom i Ivičinim stanjem, stala je uz njega. "A ja isto mislim da to nije pametno. Tolike godine na liječenju, a evo nas tu smo gdje jesmo", rekla je Karmela, osvrćući se na dosadašnje napore bez željenog pomaka.
Rajka se ipak nije željela tako lako povući. "Ali ovaj je studirao u Beču i kažu svi da je najbolji. A Ivica, što te košta da malo razgovaraš? Evo, meni za ljubav", pokušala ga je pridobiti. Unatoč tome, Ivica je ostao pri svome, tražio od Karmele uslugu i potpuno zanemario sestrinu molbu.
"Ako neće milom, onda će silom"
Kad je shvatila da nagovaranje ne daje rezultate, Rajka je odlučila povući oštriji potez. Uvjerena da se brat sam neće odlučiti na razgovor sa stručnjakom, jasno je dala do znanja Karmeli što slijedi. "Ako neće milom, onda će silom. I ti ćeš mi pomoći", poručila je odlučno.
Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.