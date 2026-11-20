icon-close

Nakon šokantnih događaja i teške noći, Rajka dolazi u posjet bratu Ivici i Karmeli s konkretnim rješenjem. Zabrinuta zbog onoga kroz što prolazi, odlučila je preuzeti inicijativu i predložila mu stručnu pomoć. "Ja sam htjela s vama nešto razgovarati. Ima jedan doktor u Splitu, psihijatar. Bi li ti htio malo s njim porazgovarati o svemu što te muči?", oprezno je započela Rajka. Ivica je odmah dao do znanja da nije nimalo sklon tom prijedlogu. "O čemu? Ne bih ja to", kratko i odrješito je odgovorio, odbijajući daljnji razgovor o svojim problemima.

icon-expand icon-close icon-close Rajka i Karmela, Divlje pčele FOTO: RTL

"Tolike godine na liječenju, a evo nas tu gdje jesmo"

Ni Karmela nije bila optimistična oko još jednog pokušaja liječenja. Vidno iscrpljena cijelom situacijom i Ivičinim stanjem, stala je uz njega. "A ja isto mislim da to nije pametno. Tolike godine na liječenju, a evo nas tu smo gdje jesmo", rekla je Karmela, osvrćući se na dosadašnje napore bez željenog pomaka. Rajka se ipak nije željela tako lako povući. "Ali ovaj je studirao u Beču i kažu svi da je najbolji. A Ivica, što te košta da malo razgovaraš? Evo, meni za ljubav", pokušala ga je pridobiti. Unatoč tome, Ivica je ostao pri svome, tražio od Karmele uslugu i potpuno zanemario sestrinu molbu.

icon-expand Ivica, Divlje pčele FOTO: RTL

"Ako neće milom, onda će silom"