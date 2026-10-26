Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb Gospodin Savršeni Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Vijesti Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Rajka nazvala Ivicu, a Milan izgubio živce: 'Što treba napraviti da mu više nisi na strani? Ubiti me?'

Rajka je iz Ženeve odlučila nazvati brata Ivicu, no taj potez izazvao je žestoku svađu s Milanom koji ne može prijeći preko starih rana i dramatične pucnjave

RTL.hr
26.10.2026 20:45

Telefonski poziv u Vrilo

Nakon dugo vremena, Rajka skuplja hrabrost i zove kavanu u Vrilu kako bi čula brata. "Halo Ivice. Brate, čuješ li me? Rajka je," započinje ona emotivni razgovor, presretna što mu konačno čuje glas. "Lijepo je čuti te. Kako si, kako se osjećaš?" upitala ga je brižno.

Ivica, koji se tek vratio iz bolnice i kojemu je svaka komunikacija izazov, kratko joj odgovara da je dobro. Rajka mu obećava brzi susret, nadajući se da će obiteljske veze ipak s vremenom zacijeliti, unatoč svemu što se dogodilo.

Milanova žestoka reakcija

No, razgovor nije prošao nezapaženo. Kada Milan sazna s kim je Rajka pričala, u njemu se budi stari bijes. "Rekao sam ti da je i dalje lud," odbrusio joj je u lice, ne shvaćajući kako može komunicirati s osobom koja je svima donijela toliko nesreće.

Rajka staje u bratovu obranu, pokušavajući opravdati njegovo stanje. "Tek je izašao iz bolnice. Treba mu vremena. Mora se priviknuti, bit će bolje," objašnjava mu ona, no njezine riječi Milanu ne znače ništa.

Rajka i Milan, Divlje pčele
Rajka i Milan, Divlje pčele FOTO: RTL

On je podsjeća na sve što se dogodilo i ne može vjerovati da Rajka i dalje drži Ivičinu stranu. Milan je ogorčen činjenicom da ona uopće ne mari za Antu i sve što su prošli zbog Ivičinih postupaka. Rajka mu odgovora da je zapravo Ante kriv za takvo Ivičino stanje.

Rasprava brzo eskalira kada Milan izgovori riječi prepune gorčine: "Što treba Ivica napraviti da mu više nisi na strani? Ubiti me?" Rajka ga moli da pokuša vidjeti stvari iz druge perspektive, no Milan se cinično osvrće na svoju ozljedu iz pucnjave. "Teško mi je to. Ne vidim baš najbolje," odgovara joj s dozom crnog humora, podsjećajući je na svoje stradalo oko.

Ivica Vukas i Mirjana Vukas, Divlje pčele
Ivica Vukas i Mirjana Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Ostaje tek vidjeti hoće li Milan ikada pronaći snage za oprost ili će ga bijes zbog svega pretrpljenog zauvijek udaljiti od Rajke.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

divlje pčele divlje pcele rajka vukas ivica vukas milan čavka
Divlje pčele

Ante uvjeren da drži sve u šakama: 'Barešić je naš čovjek i možemo mu vjerovati'

Divlje pčele

Nove napetosti u obitelji Vukas! Mirjana najavila Antin povratak, a Cvita je izbacila iz takta

Moglo bi te zanimati

Što donose nove epizode 'Divljih pčela'? Jelica pred svima: 'Neću se udati za Anđelka'

Eva sumnja u Aldove namjere: 'Ne bi me čudilo da je on rekao Kati da je noseća'

Milan izvan sebe zbog Ivičina izlaska iz bolnice: 'Šest godina živim bez oka'

Zori se srušili snovi o glazbenoj karijeri! Škare joj otkrio što joj je Marino prešutio

Milan saznao da mu je majka zamalo umrla: 'Ako mi želiš biti mater, ovo mi više ne smiješ tajiti!'

Krneta pozvao Katu u ured: 'U tvom životu više nema mjesta za Jakova, kao ni u njegovom za tebe'

Pročitaj na Net.hr
Kada se kamere ugase: Antonija Blaće odvela pratitelje na virtualno putovanje Azijom
Kći Mille Jovovich njezina je preslika, već osvaja Hollywood, a ima zanimljivo ime
Lidija Bačić objavila naslovnice na kojima je ona u glavnoj ulozi: 'Koja vam se najviše sviđa?'
Sjećate li se zvijezde filma 'Povratak u budućnost'? Pogledajte čime se Lea danas bavi
Preminuo Walter Koenig, zvijezda serije 'Zvjezdane staze': Imao je 90 godina
Kanadski glumac Rob Stewart čestitao srpskim studentima na pobjedi: 'Bravo, Srbijo!'
Dama u crvenoj haljini i široki osmijesi unijeli boju u tmuran jesenski dan uz Muru
Za rođendan joj poklonio tortu s porukom 'Ostavljam te': Amy Schumer se službeno rastala
Ammar Mešić nije šutio o Vučiću, a sada slavi pobjedu: 'Platio sam cijenu, ali ne kajem se'
Nekad su muškarci zbog nje gubili glavu: Ovako danas izgleda fatalna Charliejeva anđelica