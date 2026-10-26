Rajka nazvala Ivicu, a Milan izgubio živce: 'Što treba napraviti da mu više nisi na strani? Ubiti me?'

Rajka je iz Ženeve odlučila nazvati brata Ivicu, no taj potez izazvao je žestoku svađu s Milanom koji ne može prijeći preko starih rana i dramatične pucnjave

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Telefonski poziv u Vrilo

Nakon dugo vremena, Rajka skuplja hrabrost i zove kavanu u Vrilu kako bi čula brata. "Halo Ivice. Brate, čuješ li me? Rajka je," započinje ona emotivni razgovor, presretna što mu konačno čuje glas. "Lijepo je čuti te. Kako si, kako se osjećaš?" upitala ga je brižno. Ivica, koji se tek vratio iz bolnice i kojemu je svaka komunikacija izazov, kratko joj odgovara da je dobro. Rajka mu obećava brzi susret, nadajući se da će obiteljske veze ipak s vremenom zacijeliti, unatoč svemu što se dogodilo.

Milanova žestoka reakcija

No, razgovor nije prošao nezapaženo. Kada Milan sazna s kim je Rajka pričala, u njemu se budi stari bijes. "Rekao sam ti da je i dalje lud," odbrusio joj je u lice, ne shvaćajući kako može komunicirati s osobom koja je svima donijela toliko nesreće. Rajka staje u bratovu obranu, pokušavajući opravdati njegovo stanje. "Tek je izašao iz bolnice. Treba mu vremena. Mora se priviknuti, bit će bolje," objašnjava mu ona, no njezine riječi Milanu ne znače ništa.

icon-expand icon-close icon-close Rajka i Milan, Divlje pčele FOTO: RTL

On je podsjeća na sve što se dogodilo i ne može vjerovati da Rajka i dalje drži Ivičinu stranu. Milan je ogorčen činjenicom da ona uopće ne mari za Antu i sve što su prošli zbog Ivičinih postupaka. Rajka mu odgovora da je zapravo Ante kriv za takvo Ivičino stanje. Rasprava brzo eskalira kada Milan izgovori riječi prepune gorčine: "Što treba Ivica napraviti da mu više nisi na strani? Ubiti me?" Rajka ga moli da pokuša vidjeti stvari iz druge perspektive, no Milan se cinično osvrće na svoju ozljedu iz pucnjave. "Teško mi je to. Ne vidim baš najbolje," odgovara joj s dozom crnog humora, podsjećajući je na svoje stradalo oko.

icon-expand Ivica Vukas i Mirjana Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL