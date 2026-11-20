Suočena s bratovom nemilosrdnom odlukom, Rajka ulazi s njim u žestoku raspravu u kojoj mu bez uljepšavanja očitava bukvicu i pokušava ga urazumiti. Podsjetila ga je na njegovu prijeku narav koja ga prati cijeli život te ga izravno upozorila na posljedice njegovih postupaka.
"Kad si se rodio, išao si glavom kroz zid. A volio si se i svađat. I oko bitnih stvari i oko gluposti. Nemoj tjerati svoju djecu od sebe", poručila mu je Rajka, jasno mu dajući do znanja da svojom tvrdoglavošću uništava vlastitu obitelj.
Niski udarci i teške riječi
No, nepopustljivi Ante nije želio ni čuti za pomirenje ili promjenu odluke. S visoka joj je odbrusio: "Ja sam gazda u ovoj kući i radit će kako im ja kažem." Kada mu je Rajka u nastavku oštre prepirke otvoreno rekla u lice da mu napokon netko mora priznati kako je svu svoju djecu otjerao od sebe, Ante je izgubio živce i posegnuo za niskim udarcem: "A šta ti to znaš o odgoju dice, a? Ništa, nula! Zato začepi i ne petljaj se."
Rajka mu na tu uvredu nije ostala dužna te mu je ogorčeno uzvratila: "Zato si se ti proslavija s odgojem. Sram te može bit." Dok u kući Vukasovih odzvanjaju teške riječi, izbačena Tereza ipak ne ostaje sama – u pomoć joj uskače Milan, koji joj u ovim teškim trenucima pronalazi privremeno sklonište.
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