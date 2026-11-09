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Divlje pčele

Rajka posjećuje Vukase, a general je odlučan pomoći Kati

Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova napeta epizoda omiljene serije 'Divlje pčele'

RTL.hr
09.11.2026 10:08

Krneta odlazi iz zatvora uz salve uvreda brojnih optuženica. Je li to njegov konačan kraj?

Kate otvara oči i ugleda Zoru nakon dugih šest godina od posljednjeg susreta. Zora joj odluči lagati o svom životu u Zagrebu...

Čavka misli da Krstin sin previše toga zna o njihovu ilegalnome poslu pa sve više razmatra njegov prijedlog da ga uključe u posao.

Rajka je zabrinuta za Ivicu, a Jakov joj otkriva da je Ante na slobodi. Ponovni susret otvorit će neke stare rane. Tereza doznaje za Čavkinu romansu s Colette u Ženevi i odmah pokaže dozu ljubomore.

Tereza i Milan, Divlje pčele
Tereza i Milan, Divlje pčele FOTO: RTL

Novi upravitelj zatvora Aldo posjećuje Katu i obećava joj da će odsad u zatvoru imati dostojanstven život. General Carević proučio je njezin dosje i odlučan je pomoći joj.

General stigao u posjet
General stigao u posjet FOTO: RTL

'Divlje pčele' ne propustite večeras od 20.15 sati na RTL-u. Epizoda je već dostupna na platformi Voyo.

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Divlje pčele

Zora posjetila Katarinu u bolnici: Sestre se konačno susrele nakon dugih šest godina

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