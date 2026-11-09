Rajka posjećuje Vukase, a general je odlučan pomoći Kati

Krneta odlazi iz zatvora uz salve uvreda brojnih optuženica. Je li to njegov konačan kraj?
Kate otvara oči i ugleda Zoru nakon dugih šest godina od posljednjeg susreta. Zora joj odluči lagati o svom životu u Zagrebu...
Čavka misli da Krstin sin previše toga zna o njihovu ilegalnome poslu pa sve više razmatra njegov prijedlog da ga uključe u posao.
Rajka je zabrinuta za Ivicu, a Jakov joj otkriva da je Ante na slobodi. Ponovni susret otvorit će neke stare rane. Tereza doznaje za Čavkinu romansu s Colette u Ženevi i odmah pokaže dozu ljubomore.
Novi upravitelj zatvora Aldo posjećuje Katu i obećava joj da će odsad u zatvoru imati dostojanstven život. General Carević proučio je njezin dosje i odlučan je pomoći joj.
'Divlje pčele' ne propustite večeras od 20.15 sati na RTL-u. Epizoda je već dostupna na platformi Voyo.