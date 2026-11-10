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Divlje pčele

Rajka prepoznaje svog silovatelja, a Jeličina velika tajna je otkrivena

Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova napeta epizoda omiljene serije 'Divlje pčele'

RTL.hr
10.11.2026 09:40

Ante stiže na sastanak zadruge, spreman pomoći radnicima. Nikola ne vjeruje u njegovu naglu promjenu.

Šušnjara počinje sumnjati da Jelica osjeća nešto više prema Jakovu i traži objašnjenje. Katarini u posjet stiže slomljena Frankina kći.

Mirjana i Ante doznaju za Terezinu vezu s Barešićem i žestoko se usprotive. Čavka dogovara posao s Krstinim sinom, dok ih Luce prisluškuje.

Johnny i Milan Čavka, Divlje pčele
Johnny i Milan Čavka, Divlje pčele FOTO: RTL

Unatoč Zorinim molbama, Marino pokušava dodatno zaraditi kartajući, no neće se dobro provesti kad odluči varati.

Rajka otkriva Badurini da je u Antinoj kući prepoznala osobu koja ju je silovala u mladosti...

'Divlje pčele' ne propustite večeras od 20.15 sati na RTL-u. Epizoda je već dostupna na platformi Voyo.

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