Rajka priredila party u Ženevi: Hoće li Milan saznati njezinu tajnu prije odlaska?

Daleko od poznatog Vrila, Milan Čavka našao se u potpuno novom, profinjenom svijetu. Rajka je za njega priredila zabavu prepunu sofisticiranog društva, u kojem se Milan očigledno ne snalazi najbolje. Iako pokušava ostaviti dobar dojam i trudi se uklopiti među ugledne goste, vidljivo je da mu ovakva okupljanja jednostavno nisu u krvi te da se osjeća kao riba na suhom.

U pomoć mu priskače samouvjerena Colette, koja ga pokušava opustiti i nagovoriti na ples. "Nisam ti ja baš za ćakule i fešte", priznao joj je Milan, pomalo nespretno pokušavajući izbjeći gužvu i pozornost. Ipak, uz njezino ohrabrivanje i šarm, Milan popušta te se njih dvoje prepuštaju glazbi i plesu, što barem na trenutak skreće njegove misli s nadolazećeg odlaska.

I dok zabava traje, pravo je pitanje nada li se Rajka potajno da će se Milan predomisliti i ostati s njom u Švicarskoj. Ono što Milanu još uvijek nije otkrila jest njezina ozbiljna bolest. Naime, nedavno je jedva preživjela težak srčani udar i sada je na jakim lijekovima, no zbog ponosa to odbija priznati vlastitom sinu. "Nisi ni svjestan koliko je njoj drago da si ovdje", otkrila je Colette Milanu djelić prave situacije.

Ostaje za vidjeti hoće li mu Rajka reći istinu o svom narušenom zdravlju prije nego što on spakira kofere.

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