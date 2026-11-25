Napetost počinje u trenutku kada Stojan ponudi Rajki čašu pića. Iako se radi o naizgled običnoj svakodnevnoj situaciji, taj potez kod Rajke izaziva snažan okidač i u sekundi je vraća u kobnu noć iz prošlosti.

Kroz emotivne scene sjećanja gledatelji imaju priliku vidjeti Rajku i Stojana u mlađim danima te otkriti kako je Rajka tada izgledala – mlada, prelijepa i nesvjesna onoga što će joj zauvijek promijeniti život. Upravo taj povratak u prošlost polako razotkriva pravu pozadinu njihova odnosa.