Napetost počinje u trenutku kada Stojan ponudi Rajki čašu pića. Iako se radi o naizgled običnoj svakodnevnoj situaciji, taj potez kod Rajke izaziva snažan okidač i u sekundi je vraća u kobnu noć iz prošlosti.
Kroz emotivne scene sjećanja gledatelji imaju priliku vidjeti Rajku i Stojana u mlađim danima te otkriti kako je Rajka tada izgledala – mlada, prelijepa i nesvjesna onoga što će joj zauvijek promijeniti život. Upravo taj povratak u prošlost polako razotkriva pravu pozadinu njihova odnosa.
Stravična istina o kobnoj noći
Kroz bolne prizore iz sjećanja raspliće se mučna istina koju je Rajka desetljećima nosila duboko u sebi. Prisjeća se detalja kobne noći kada ju je Stojan, pod istom izlikom nuđenja pića, napastovao i silovao, ostavivši joj traumu od koje se nikada nije oporavila.
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