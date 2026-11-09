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Divlje pčele

Rajka se vratila kući Vukasima

Nakon dugog izbivanja, Rajka se napokon vratila u svoju kuću, a obitelj Vukas ponovno je na okupu. Svi su radosni zbog njezinog dolaska, no postavlja se pitanje koliko će dugo ta obiteljska idila potrajati

RTL.hr
09.11.2026 21:30

Iznenađenje za Vukase

Rajka je nakon punih šest godina izbivanja iznenadila svoju obitelj povratkom iz Ženeve. Svi članovi obitelji Vukas našli su se na broju kako bi je dočekali i poželjeli joj toplu dobrodošlicu u dom. Njezin dolazak unio je toliko potrebnu toplinu i veselje među ukućane, koji već dugo nisu imali razloga za slavlje.

"Baš lijepo da si se vratila, malo veselja u ovu kuću", čulo se tijekom emotivnog susreta koji je svima izmamio osmijeh na lice i nakratko odagnao teške misli.

Pokloni iz Ženeve

Posebnu pažnju Rajka je posvetila najmlađem članu obitelji, malom Petru, kojeg je obasipala pažnjom i darovima koje je pažljivo birala u Švicarskoj. Svi su bili ganuti njezinom brigom za dječaka.

Tereza i Rajka, Divlje pčele
Tereza i Rajka, Divlje pčele FOTO: RTL

"A kako je Petar divan. Bolje dite niste mogli poželjeti", izjavila je oduševljena Rajka dok je promatrala dječaka.

Kratkotrajna sreća

Iako je trenutna atmosfera u kući Vukasovih ispunjena smijehom i nostalgijom, nad obitelji i dalje vise brojni neriješeni problemi. Gledatelji s nestrpljenjem iščekuju vidjeti hoće li Rajkin povratak trajno donijeti mir ili će stare razmirice vrlo brzo ponovno isplivati na površinu i narušiti slogu.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

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Divlje pčele

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