Rajka se vratila kući Vukasima

Rajka je nakon punih šest godina izbivanja iznenadila svoju obitelj povratkom iz Ženeve. Svi članovi obitelji Vukas našli su se na broju kako bi je dočekali i poželjeli joj toplu dobrodošlicu u dom. Njezin dolazak unio je toliko potrebnu toplinu i veselje među ukućane, koji već dugo nisu imali razloga za slavlje.

"Baš lijepo da si se vratila, malo veselja u ovu kuću", čulo se tijekom emotivnog susreta koji je svima izmamio osmijeh na lice i nakratko odagnao teške misli.