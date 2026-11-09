Rajka se vratila kući Vukasima

Iznenađenje za Vukase
Rajka je nakon punih šest godina izbivanja iznenadila svoju obitelj povratkom iz Ženeve. Svi članovi obitelji Vukas našli su se na broju kako bi je dočekali i poželjeli joj toplu dobrodošlicu u dom. Njezin dolazak unio je toliko potrebnu toplinu i veselje među ukućane, koji već dugo nisu imali razloga za slavlje.
"Baš lijepo da si se vratila, malo veselja u ovu kuću", čulo se tijekom emotivnog susreta koji je svima izmamio osmijeh na lice i nakratko odagnao teške misli.
Pokloni iz Ženeve
Posebnu pažnju Rajka je posvetila najmlađem članu obitelji, malom Petru, kojeg je obasipala pažnjom i darovima koje je pažljivo birala u Švicarskoj. Svi su bili ganuti njezinom brigom za dječaka.
"A kako je Petar divan. Bolje dite niste mogli poželjeti", izjavila je oduševljena Rajka dok je promatrala dječaka.
Kratkotrajna sreća
Iako je trenutna atmosfera u kući Vukasovih ispunjena smijehom i nostalgijom, nad obitelji i dalje vise brojni neriješeni problemi. Gledatelji s nestrpljenjem iščekuju vidjeti hoće li Rajkin povratak trajno donijeti mir ili će stare razmirice vrlo brzo ponovno isplivati na površinu i narušiti slogu.
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