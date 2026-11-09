Rajka se vratila u Vrilo!

Iznenađenje za obitelj
Kraj epizode donio je pravi šok za ukućane kada se na vratima iznenada pojavila Rajka. "Rajka draga? Pa šta nisi javila da dolaziš?", upitala ju je iznenađena Karmela čim ju je ugledala. Rajka je na to s osmijehom kratko i jasno odgovorila: "Htjela sam vas iznenaditi."
Iako su se Karmela i Jakov iskreno razveselili njezinu neočekivanom povratku, situacija s njezinim bratom Ivicom bila je znatno drugačija i puno hladnija.
Hladan doček?
Iako je Rajka puna emocija pozdravila obitelj, Ivica je bio vidno suzdržan i distanciran. "Dobrodošla, sestro", izustio je pomalo odsutno kada mu se obratila.
Rajka mu je toplo uzvratila riječima: "Lipo vas je vidit, svi ste mi falili", no u zraku se svejedno osjetila teška napetost. Bilo je očito da se nešto promijenilo dok je nije bilo.
Ivica se već neko vrijeme bori s vlastitim demonima te narušenim psihičkim i fizičkim stanjem, što dodatno komplicira njihov odnos. Čini se kao da on u ovom trenutku zapravo uopće ne želi vidjeti svoju sestru, a pred Rajkom je sada iznimno težak zadatak ponovnog uspostavljanja povjerenja i bliskosti.
Što Rajku čeka dalje?
Povratak u rodni kraj za nju neće biti nimalo lak. Iako su Karmela i Jakov sretni zbog njezinog dolaska, Rajka se sada mora suočiti s potpuno izmijenjenom dinamikom unutar složene obitelji Vukas.
Obiteljske razmirice, teške tajne iz prošlosti i rastuće napetosti između članova obitelji sigurno će znatno otežati njezin pokušaj da vrati mir u narušeni dom.
Ostaje za vidjeti kako će se Rajka snaći u novonastaloj situaciji i hoće li njezin dolazak donijeti dugo očekivano pomirenje ili pak samo nove sukobe. Gledatelji s nestrpljenjem iščekuju rasplet događaja u idućoj epizodi.
Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.