Rajka se vratila u Vrilo!

Na samom kraju napete epizode, gledatelje je iznenadio neočekivani povratak Rajke u Vrilo. Njezin dolazak u kuću brata Ivice Vukasa izazvao je pomiješane reakcije, a pred njom su sada brojni obiteljski izazovi i teške odluke

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Iznenađenje za obitelj

Kraj epizode donio je pravi šok za ukućane kada se na vratima iznenada pojavila Rajka. "Rajka draga? Pa šta nisi javila da dolaziš?", upitala ju je iznenađena Karmela čim ju je ugledala. Rajka je na to s osmijehom kratko i jasno odgovorila: "Htjela sam vas iznenaditi." Iako su se Karmela i Jakov iskreno razveselili njezinu neočekivanom povratku, situacija s njezinim bratom Ivicom bila je znatno drugačija i puno hladnija.

Hladan doček?

Iako je Rajka puna emocija pozdravila obitelj, Ivica je bio vidno suzdržan i distanciran. "Dobrodošla, sestro", izustio je pomalo odsutno kada mu se obratila. Rajka mu je toplo uzvratila riječima: "Lipo vas je vidit, svi ste mi falili", no u zraku se svejedno osjetila teška napetost. Bilo je očito da se nešto promijenilo dok je nije bilo.

icon-expand icon-close icon-close Karmela i Rajka, Divlje pčele FOTO: RTL

Ivica se već neko vrijeme bori s vlastitim demonima te narušenim psihičkim i fizičkim stanjem, što dodatno komplicira njihov odnos. Čini se kao da on u ovom trenutku zapravo uopće ne želi vidjeti svoju sestru, a pred Rajkom je sada iznimno težak zadatak ponovnog uspostavljanja povjerenja i bliskosti.

Što Rajku čeka dalje?