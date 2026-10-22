Rajka skriva bolest od Milana: Hoće li istina izaći na vidjelo?

U novim epizodama serije 'Divlje pčele' napetost raste, a fokus se seli na tajnu koju Rajka skriva od svog sina Milana. Opušteno druženje Rajke i Collete dobiva ozbiljniji ton kada na površinu isplivaju pitanja o Rajkinom zdravlju i pismima koje je slala Milanu

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Bolest pod velom tajne

Rajka i Collete odlučile su provesti poslijepodne zajedno, no razgovor je ubrzo skrenuo na teške teme. Collete, zabrinuta za svoju prijateljicu, nije mogla ignorirati očite znakove da s Rajkom nešto nije u redu. U jednom trenutku vidimo Rajku kako potajno pije tablete, što dodatno produbljuje misterij oko njezinog pravog zdravstvenog stanja. Collete ju je izravno upitala zašto o svojoj bolesti još uvijek nije ništa rekla Milanu. No, Rajka je oštro odbila tu temu, ne želeći sinu biti teret niti izazivati njegovo sažaljenje u ovim teškim trenucima.

Pisma bez odgovora

Ova situacija baca novo svjetlo na Rajkine ranije postupke. Je li upravo ova skrivena bolest pravi razlog zašto je Rajka toliko uporno pisala Milanu pisma dok su bili razdvojeni? Je li ga zato zvala da dođe u Ženevu? Njegovo neodgovaranje na ta pisma očito ju je duboko boljelo, no strah od priznanja istine bio je jači.

icon-expand icon-close icon-close Rajka i Collete, Divlje pčele FOTO: RTL

Krije li se iza svega puno ozbiljnija dijagnoza nego što se na prvi pogled čini? Rajkino ponašanje i potreba za skrivanjem sugeriraju da je situacija moguće i alarmantna.

Strah od Milanove reakcije