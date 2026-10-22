Rajka skriva bolest od Milana: Hoće li istina izaći na vidjelo?

Bolest pod velom tajne
Rajka i Collete odlučile su provesti poslijepodne zajedno, no razgovor je ubrzo skrenuo na teške teme. Collete, zabrinuta za svoju prijateljicu, nije mogla ignorirati očite znakove da s Rajkom nešto nije u redu. U jednom trenutku vidimo Rajku kako potajno pije tablete, što dodatno produbljuje misterij oko njezinog pravog zdravstvenog stanja.
Collete ju je izravno upitala zašto o svojoj bolesti još uvijek nije ništa rekla Milanu. No, Rajka je oštro odbila tu temu, ne želeći sinu biti teret niti izazivati njegovo sažaljenje u ovim teškim trenucima.
Pisma bez odgovora
Ova situacija baca novo svjetlo na Rajkine ranije postupke. Je li upravo ova skrivena bolest pravi razlog zašto je Rajka toliko uporno pisala Milanu pisma dok su bili razdvojeni? Je li ga zato zvala da dođe u Ženevu? Njegovo neodgovaranje na ta pisma očito ju je duboko boljelo, no strah od priznanja istine bio je jači.
Krije li se iza svega puno ozbiljnija dijagnoza nego što se na prvi pogled čini? Rajkino ponašanje i potreba za skrivanjem sugeriraju da je situacija moguće i alarmantna.
Strah od Milanove reakcije
Najteže pitanje koje visi u zraku jest kako će Milan reagirati kada napokon sazna istinu o majčinoj bolesti. Njegov nedavni nagli ispad zbog fotografiranja pokazuje da se još uvijek bori s vlastitim demonima i da lako gubi živce. Rajka strahuje da bi iz Ženeve mogao otići prije nego mu uspije reći istinu.
Hoće li mu istina slomiti srce ili će ga potaknuti da se napokon smiri i bude majci oslonac?
Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.