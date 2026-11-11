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Divlje pčele

Rajka u strahu od Stojana, je li obitelj Vukas pred rasulom?

Rajka se suočava s demonima iz prošlosti kada za obiteljskim stolom mora gledati Stojana, što prijeti potpunim uništenjem mira u kući Vukasovih

RTL.hr
11.11.2026 07:00

 

Mučna tišina za stolom

Stojan Tadić, otac buduće mladenke koju je Marko zaručio, stigao je u kuću Vukasovih, no susret se pretvorio u Rajkinu noćnu moru. Dok su svi sjedili za stolom, Rajka je bila u potpunom šoku, bojala se Stojana te je uporno odbijala odgovarati na njegova pitanja.

Njena šutnja i izbjegavanje pogleda izazvali su nelagodu u prostoriji. 

Posljedice za obitelj Vukas

Ova nova afera i duboko čuvana tajna mogle bi imati razorne posljedice za obiteljske događaje u kući Vukas. S obzirom na to da je Marko zaručio upravo Stojanovu kćer, budući obiteljski odnosi sada su na vrlo klimavim nogama.

Stojan, Mirjana i Rajka, Divlje pčele
Stojan, Mirjana i Rajka, Divlje pčele FOTO: RTL

Zaruke koje su trebale biti razlog za slavlje sada prijete uništenjem obitelji. Ako istina izađe na vidjelo pred svima, to će neizbježno dovesti do teškog raskola i nepredvidljivih sukoba unutar same obitelji Vukas. To bi značilo da su Milan i Domenika polubrat i polusestra.

Hoće li Rajka smoći snage javno otkriti istinu i spriječiti ulazak zlostavljača u njihove živote, gledatelji će pratiti u novim nastavcima.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

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