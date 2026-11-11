Rajka u strahu od Stojana, je li obitelj Vukas pred rasulom?

Mučna tišina za stolom
Stojan Tadić, otac buduće mladenke koju je Marko zaručio, stigao je u kuću Vukasovih, no susret se pretvorio u Rajkinu noćnu moru. Dok su svi sjedili za stolom, Rajka je bila u potpunom šoku, bojala se Stojana te je uporno odbijala odgovarati na njegova pitanja.
Njena šutnja i izbjegavanje pogleda izazvali su nelagodu u prostoriji.
Posljedice za obitelj Vukas
Ova nova afera i duboko čuvana tajna mogle bi imati razorne posljedice za obiteljske događaje u kući Vukas. S obzirom na to da je Marko zaručio upravo Stojanovu kćer, budući obiteljski odnosi sada su na vrlo klimavim nogama.
Zaruke koje su trebale biti razlog za slavlje sada prijete uništenjem obitelji. Ako istina izađe na vidjelo pred svima, to će neizbježno dovesti do teškog raskola i nepredvidljivih sukoba unutar same obitelji Vukas. To bi značilo da su Milan i Domenika polubrat i polusestra.
Hoće li Rajka smoći snage javno otkriti istinu i spriječiti ulazak zlostavljača u njihove živote, gledatelji će pratiti u novim nastavcima.
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