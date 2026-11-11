Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb Gospodin Savršeni Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Vijesti Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Rajka u suzama dolazi Ranku, otkrila tko je muškarac koji ju je silovao

Susret Rajke i Ranka otkrio je mračnu tajnu iz njezine prošlosti koja je izazvala pravi šok

RTL.hr
11.11.2026 15:30

Bolno priznanje

Nakon što se vidno potresena pojavila pred njim, Ranko je odmah primijetio da nešto nije u redu. Isprva je pokušao smiriti situaciju, nudeći joj piće kako bi lakše progovorila o onome što ju muči i izaziva toliki nemir.

Suočavanje s traumom

"Hajde, reci mi lijepo šta se dogodilo", inzistirao je zabrinuti Ranko, jasno dajući do znanja da je tu za nju. Bilo je očito da se ispod površine krije znatno mračnija priča od one koju su na prvu pokazivali.

Nakon kraće šutnje i oklijevanja, Rajka je napokon smogla snage izgovoriti stravičnu istinu koja ju je potpuno slomila. "Vidjela sam čovika koji me silovao", priznala je u suzama, što je potpuno izbezumilo Ranka.

Rajka Vukas i Stojan Tadić, Divlje pčele
Rajka Vukas i Stojan Tadić, Divlje pčele FOTO: RTL

Neočekivana povezanost

Situacija je kulminirala kada je Rajka otkrila o kome je zapravo riječ i gdje ga je susrela. "Stojana... Kod Ante", izgovorila je s nevjericom, otkrivši potresnu činjenicu kako je "Marko zaručio njegovu kćer", zbog čega je Ranko ostao zatečen i bez teksta pred ovim strašnim saznanjem.

Rajka Vukas i Stojan Tadić, Divlje pčele
Rajka Vukas i Stojan Tadić, Divlje pčele FOTO: RTL

Hoće li se Rajka uistinu odlučiti na drastičan korak i suočiti sa zlostavljačem te kako će se dalje razvijati situacija u obitelji Vukas? Hoće li Ranko nešto učiniti kako bi je zaštitio?

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

divlje pčele divlje pcele rajka vukas ranko badurina stojan tadić
Divlje pčele

Šokantan susret s don Jerom, Veljko saznaje da Ivici treba napraviti egzorcizam?

Divlje pčele

Otkrivena Jeličina tajna, Anka i Zdravko obrušili se na Ljubu

Moglo bi te zanimati

Rajka prepoznaje svog silovatelja, a Jeličina velika tajna je otkrivena

Rajka se vratila kući Vukasima

Veljko, Brico i Jerko posjećuju nestabilnog Ivicu i pokušavaju ga oraspoložiti

Aldo posjećuje ranjenu Katu u bolnici i moli je za oprost

Johnny krenuo u mutne poslove s Milanom, a Nikola pobjesnio na Cvitu

Emotivan susret sestara nakon šest godina: Zora sakrila istinu o svom životu

Pročitaj na Net.hr
Benzema birao samo ljepotice: Pogledajte žene koje su mu ukrale srce, a s trima ima i djecu
Mlada kantautorica Selestia izbacila hit s kojim se svi mogu poistovjetiti: Teško izlazi iz glave
Glumica Ana Marija Veselčić o novoj predstavi i 'Divljim pčelama': 'Katu bih poslala u toplice'
Russell Brand dobio jezivu prijetnju od repera koji služi doživotnu kaznu: 'Vidjet ćemo se'
Ivana Kovač prvi put snimljena u javnosti nakon očeve smrti
I Tomislav Tomašević se oprostio od Miše Kovača: Otkrio koji mu je njegov hit najdraži
Suze na komemoraciji za Mišu Kovača: Neutješna supruga nije skrivala tugu, stigla i kći Ivana
Završila komemoracija za legendarnog Mate Mišu Kovača: 'Rijetki umjetnici postanu kultura'
Minijaturni crveni badić, duge noge i pogled koji osvaja: Vatrena plavuša raspametila plažu
Sve pršti od emocija: Zbog jednog poteza padat će teške riječi, a Niko će uspjeti rasplakati Bornu