Rajka u suzama dolazi Ranku, otkrila tko je muškarac koji ju je silovao

Susret Rajke i Ranka otkrio je mračnu tajnu iz njezine prošlosti koja je izazvala pravi šok

icon-close

Bolno priznanje

Nakon što se vidno potresena pojavila pred njim, Ranko je odmah primijetio da nešto nije u redu. Isprva je pokušao smiriti situaciju, nudeći joj piće kako bi lakše progovorila o onome što ju muči i izaziva toliki nemir.

Suočavanje s traumom

"Hajde, reci mi lijepo šta se dogodilo", inzistirao je zabrinuti Ranko, jasno dajući do znanja da je tu za nju. Bilo je očito da se ispod površine krije znatno mračnija priča od one koju su na prvu pokazivali. Nakon kraće šutnje i oklijevanja, Rajka je napokon smogla snage izgovoriti stravičnu istinu koja ju je potpuno slomila. "Vidjela sam čovika koji me silovao", priznala je u suzama, što je potpuno izbezumilo Ranka.

icon-expand icon-close icon-close Rajka Vukas i Stojan Tadić, Divlje pčele FOTO: RTL

Neočekivana povezanost

Situacija je kulminirala kada je Rajka otkrila o kome je zapravo riječ i gdje ga je susrela. "Stojana... Kod Ante", izgovorila je s nevjericom, otkrivši potresnu činjenicu kako je "Marko zaručio njegovu kćer", zbog čega je Ranko ostao zatečen i bez teksta pred ovim strašnim saznanjem.

icon-expand Rajka Vukas i Stojan Tadić, Divlje pčele FOTO: RTL