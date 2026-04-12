Rajka uplakana potražila spas u zagrljaju generala Badurine: 'To nije sve Ranko...'

Saznanje da je Milan cijelo vrijeme bio blizu, a opet tako daleko, pod potpunom kontrolom njezina neprijatelja, bilo je pretežak teret za jednu majku. Istina ju je razorila, ostavivši je bez snage i nade, te je jedini izlaz vidjela u povjeravanju generalu Badurini u seriji 'Divlje pčele' .

U potpunom očaju, Rajka je pronašla Ranka , a njezina bol pretočila se u jecaje dok mu je prepričavala stravičnu istinu. General Badurina pokazao se kao njezin jedini oslonac, nudeći joj prijeko potrebnu utjehu. "Plači, plači, izbaci to iz srca", tješio ju je, pokušavajući ublažiti bol koja ju je parala.

U tom trenutku ranjivosti, Rajka mu nije otkrila samo tajnu o Milanovu podrijetlu, već i novu, jednako kompliciranu situaciju. "To nije sve, Ranko. Ima još gore", povjerila mu je, otkrivajući da se između Milana i Tereze, koja mu je rodica, rodila ljubav. Ta zabranjena veza dodatno je zakomplicirala njezinu ionako tešku situaciju, ostavljajući je s pitanjem: "Što da radim, Ranko? Kako je sve ovo moguće?"

Kroz razgovor s generalom, Rajka je izrazila svoje najdublje strahove. Boji se zla koje je vidjela u Anti i onoga što je učinio Milanu, pretvorivši ga u osobu koju ne prepoznaje. "Bojim se svega što je morao napraviti za njega", priznala je, svjesna da je njezin sin postao oruđe u Antinim rukama.

Mučena krivnjom zbog toga što ga je ostavila, Rajka se pita kako uopće prići sinu s istinom. "Što ako mi ne povjeruje?", očajavala je. Ipak, Ranko ju je ohrabrio jednostavnom, ali moćnom istinom: "Majka je majka. Možda mu tvoja ljubav otvori srce." Te su joj riječi, čini se, dale novu snagu. Unatoč slomljenom srcu, u njoj se probudila odlučnost. "Spasit ću ga. Spasit ću moje dijete, makar od tebe", poručila je Anti, najavljujući borbu za dušu svog sina.