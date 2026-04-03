Divlje pčele

Rajka više nije poželjna, Ante i Mirjana donijeli odluku: 'Možda je vrijeme da nas napusti'

Otmjeni i moćni, supružnici Ante i Mirjana Vukas posjetili su grob svog pokojnog sina Petra

03.04.2026 21:00

Dok je Mirjana, s buketom bijelog cvijeća u ruci, tražila utjehu, razgovor koji se odvijao otkrio je mračnu stranu obiteljske dinamike, gdje se tuga isprepliće s hladnom strategijom i planovima za budućnost. Vukasovi su donijeli odluku koja bi mogla trajno promijeniti odnose u obitelji u seriji 'Divlje pčele'.

Ponos ispred boli

Na mjestu koje bi trebalo biti posvećeno sjećanju i boli, Ante Vukas odbija pokazati slabost. "Nisam htio stati pred grob pognute glave, nego uzdignute," izjavio je, potvrđujući svoju reputaciju čovjeka koji nikada ne posustaje i čiji je ponos jači od tuge. Njegova supruga Mirjana s divljenjem je podržala njegov stav, govoreći: "Volim te tako ponosnog."

Njihov pogled usmjeren je na budućnost - dolazak unučeta i povratak Nikole, koji je, prema Mirjaninim riječima, konačno "shvatio da mu je mjesto pored nas". Obiteljska ostavština i moć ostaju u središtu njihovih misli, čak i u trenucima najveće intimnosti, dokazujući da je za njih posao uvijek ispred osobnih osjećaja.

Mirjana i Ante, Divlje pčele FOTO: RTL

Rajka Bauer kao prijetnja obiteljskom miru

Idilu planiranja budućnosti prekida spomen Antine sestre, Rajke Bauer. Mirjana Vukas prva izražava zabrinutost, navodeći kako joj se čini "da je Rajka u posljednje vrijeme nešto posebno nabrušena". 

Iako dodaje da "nije lijepo za reći", Mirjana priznaje: "Ja to sve teže podnosim njezino ponašanje." Time jasno daje do znanja da je sestrino prisustvo postalo nepodnošljiv teret i prijetnja stabilnosti koju Vukasovi tako pažljivo grade.

Rajka Bauer, Divlje pčele FOTO: RTL

Je li došlo vrijeme za rastanak?

Antin odgovor na supruginu zabrinutost je brz, hladan i konačan. "Možda je vrijeme došlo da nas napusti," izgovara, ne ostavljajući prostora za sumnju u svoje namjere. Ta kratka rečenica otkriva nemilosrdnu prirodu para Vukas, spremnog eliminirati svakoga tko ugrožava njihovu poziciju, pa čak i najbližu rodbinu. Mirjanin tihi pristanak, "Meni se čini", pečatira sudbinu Rajke Bauer, čija se budućnost unutar obitelji čini sve neizvjesnijom.

Razgovor se završava sjetnom opaskom o pokojnom Petru, koji nikada neće upoznati svog nećaka, i Mirjaninim predosjećajem da će unuče biti muško. No, ispod vela obiteljske tuge i iščekivanja, ostaje lebdjeti hladna odluka donesena na grobu. Dok Vukasovi nastavljaju graditi svoje carstvo, čini se da za one koji se ne uklapaju u njihove planove više nema mjesta. 

Ante i Mirjana, Divlje pčele FOTO: RTL

Nova epizoda 'Divljih pčela' na rasporedu je od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Epizoda je dostupna odmah i na platformi Voyo.

