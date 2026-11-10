Rajka Vukas oči u oči sa silovateljem: On je otac Markove zaručnice

Naizgled ugodno upoznavanje
Rajka se u početku veselila dolasku lijepe Domenike i ispitivala obitelj o njezinoj pozadini. Zanimalo ju je njezino prezime i tko joj je otac, s obzirom na to da je čula kako je riječ o pravom gospodinu.
"Kako se ona preziva? Nisam zapamtila?", upitala je Rajka prije samog susreta. Saznala je da je riječ o Stojanu Tadiću, uglednom trgovcu, ne sluteći kakav je strašan šok zapravo čeka.
Bolno suočavanje s traumom
Kada je Stojan konačno stigao u kuću i prišao Rajki kako bi se upoznali, situacija je poprimila dramatičan obrat. Pružio joj je ruku, očekujući srdačan doček od buduće rodbine i obitelji Vukas.
"Stojan Tadić. Drago mi je. Vi ste sigurno Rajka? Puno sam čuja o vama", rekao joj je. U tom trenutku Rajka je problijedjela, postalo joj je loše te je u potpunom šoku složila ozbiljnu facu i odbila uopće pružiti ruku. Shvatila je da se našla oči u oči sa svojim silovateljem od prije nekoliko godina.
Sumnje i mračne tajne
Stojanu nikako nije bilo jasno što nije u redu s njom, a i ostali ukućani su odmah primijetili da se Rajka ponaša vrlo čudno i povučeno. Ovaj neočekivani susret otvorio je i brojna pitanja oko prošlosti, zbog čega se nameće logična sumnja da bi upravo Stojan mogao biti otac Milana Čavke.
Nakon što se povukla od gostiju, Rajka se slomila.
Hoće li mračna tajna izaći na vidjelo i uništiti nadolazeće vjenčanje? Što će se dogoditi kada ostali saznaju?
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