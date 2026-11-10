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Divlje pčele

Rajka Vukas oči u oči sa silovateljem: On je otac Markove zaručnice

Rajka napokon upoznaje Markovu zaručnicu Domeniku. Iako se iskreno veselila susretu s budućom članicom obitelji, obiteljsko okupljanje pretvorilo se u njezinu najgoru noćnu moru

RTL.hr
10.11.2026 21:00

Naizgled ugodno upoznavanje

Rajka se u početku veselila dolasku lijepe Domenike i ispitivala obitelj o njezinoj pozadini. Zanimalo ju je njezino prezime i tko joj je otac, s obzirom na to da je čula kako je riječ o pravom gospodinu.

"Kako se ona preziva? Nisam zapamtila?", upitala je Rajka prije samog susreta. Saznala je da je riječ o Stojanu Tadiću, uglednom trgovcu, ne sluteći kakav je strašan šok zapravo čeka.

Bolno suočavanje s traumom

Kada je Stojan konačno stigao u kuću i prišao Rajki kako bi se upoznali, situacija je poprimila dramatičan obrat. Pružio joj je ruku, očekujući srdačan doček od buduće rodbine i obitelji Vukas.

Rajka Vukas, Divlje pčele
Rajka Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

"Stojan Tadić. Drago mi je. Vi ste sigurno Rajka? Puno sam čuja o vama", rekao joj je. U tom trenutku Rajka je problijedjela, postalo joj je loše te je u potpunom šoku složila ozbiljnu facu i odbila uopće pružiti ruku. Shvatila je da se našla oči u oči sa svojim silovateljem od prije nekoliko godina.

Sumnje i mračne tajne

Stojanu nikako nije bilo jasno što nije u redu s njom, a i ostali ukućani su odmah primijetili da se Rajka ponaša vrlo čudno i povučeno. Ovaj neočekivani susret otvorio je i brojna pitanja oko prošlosti, zbog čega se nameće logična sumnja da bi upravo Stojan mogao biti otac Milana Čavke.

Stojan, Mirjana i Rajka, Divlje pčele
Stojan, Mirjana i Rajka, Divlje pčele FOTO: RTL

Nakon što se povukla od gostiju, Rajka se slomila. 

Hoće li mračna tajna izaći na vidjelo i uništiti nadolazeće vjenčanje? Što će se dogoditi kada ostali saznaju?

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.


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