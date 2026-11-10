Rajka Vukas oči u oči sa silovateljem: On je otac Markove zaručnice

Rajka se u početku veselila dolasku lijepe Domenike i ispitivala obitelj o njezinoj pozadini. Zanimalo ju je njezino prezime i tko joj je otac, s obzirom na to da je čula kako je riječ o pravom gospodinu.

"Kako se ona preziva? Nisam zapamtila?", upitala je Rajka prije samog susreta. Saznala je da je riječ o Stojanu Tadiću, uglednom trgovcu, ne sluteći kakav je strašan šok zapravo čeka.

Bolno suočavanje s traumom

Kada je Stojan konačno stigao u kuću i prišao Rajki kako bi se upoznali, situacija je poprimila dramatičan obrat. Pružio joj je ruku, očekujući srdačan doček od buduće rodbine i obitelji Vukas.