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Divlje pčele

Rajka Vukas ponovno iznenadila gledatelje nakon šest godina!

Rajka Vukas ponovno je u središtu pozornosti u seriji 'Divlje pčele', a njezino pojavljivanje nakon šest godina donijelo je brojna pitanja. Milan Čavka napustio je Vrilo i otputovao u Ženevu kako bi posjetio majku, no iza njegova iznenadnog dolaska možda se krije mnogo više od običnog obiteljskog susreta. Je li Rajka bolesna, skriva li nešto od sina?

RTL
19.10.2026 17:00

Rajka ponovno pred gledateljima nakon šest godina

Jedna od najzanimljivijih žena obitelji Vukas, Rajka, koju utjelovljuje Jelena Perčin, ponovno je privukla pozornost gledatelja. Nakon šest godina imamo priliku vidjeti kako Rajka danas izgleda, a njezin povratak u središte radnje otvara prostor za nove zaplete.

Rajka je od samog početka bila žena koja iza smirenosti i dostojanstva skriva iznimno tešku životnu priču. Kao sestra Ante i Ivice Vukasa, godinama je nosila teret obiteljskih tajni, a najveći preokret u njezinu životu dogodio se kada je otkrila da je Milan Čavka zapravo njezin davno izgubljeni sin.

Njihov odnos nikada nije bio jednostavan. Milan joj je teško opraštao godine odvojenosti, a Rajka je pokušavala nadoknaditi izgubljeno vrijeme i izgraditi odnos sa sinom kojeg je toliko dugo tražila.

Milan stigao u Ženevu, no jesu li Rajkina pisma razlog za zabrinutost?

Nakon što se oprostio od Tereze i napustio Vrilo, Milan je odlučio otići u Švicarsku. Njegov dolazak Rajku je iznenadio jer joj nije unaprijed najavio posjet. Ipak, iza te odluke krije se zanimljiv detalj. Rajka mu je već neko vrijeme slala pisma, a njihov sadržaj i ton probudili su u Milanu zabrinutost. Upravo zato odlučio je osobno provjeriti kako je njegova majka.

Rajka Vukas, Divlje pčele
Rajka Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

No, što je Rajka zapravo željela poručiti sinu? Je li riječ samo o majčinskoj čežnji ili iza njezinih riječi stoji nešto ozbiljnije?

Je li Rajka bolesna ili se sprema novi preokret?

Rajkina pisma i Milanov neočekivani dolazak otvaraju prostor za različite teorije o nastavku njihove priče. Jedno od pitanja koje se nameće jest skriva li Rajka zdravstvene probleme o kojima nije željela otvoreno govoriti. Ipak, zasad nema potvrde da je Rajka bolesna, pa ostaje riječ samo o mogućnosti. Druga je mogućnost da se iza svega krije važna odluka koja bi mogla promijeniti njezin odnos s Milanom. Hoće li njegov dolazak u Ženevu napokon zbližiti majku i sina ili će otvoriti stare rane koje nikada nisu u potpunosti zacijelile?

Ne treba zaboraviti ni Terezu, od koje se Milan oprostio prije odlaska. Je li putovanje u Švicarsku zapravo njegov pokušaj da pobjegne od osjećaja prema njoj i svega što ga veže uz Vrilo?

Što Rajka skriva i što slijedi?

Rajka je već mnogo puta pokazala da njezina prošlost krije tajne koje mogu promijeniti sudbine cijele obitelji. Hoće li i ovoga puta upravo ona biti u središtu velikog preokreta?

Milan je sada daleko od Vrila, u domu žene koju je godinama pokušavao prihvatiti kao majku. Njihov susret mogao bi označiti početak sasvim novog poglavlja, ali i donijeti odgovore na pitanja koja su ostala otvorena.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

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Divlje pčele

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