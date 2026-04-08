Divlje pčele

Rajkine riječi dovele Teodoru do suza i teške odluke: 'Žena si kojoj je ljubav pomutila razum'

U emotivnom razgovoru koji je malo koga mogao ostaviti ravnodušnim, iskusna Rajka suočila je mladu Teodoru Vukas s bolnim istinama o njezinom braku. Otvoreni razgovor o prevari, povrijeđenim osjećajima i budućnosti koja se čini sve mračnijom, na kraju je slomio Teodoru, ostavivši je u suzama s gorkom odlukom na usnama

RTL.hr
08.04.2026 07:00

Vidno potresena, Teodora je priznala kako njezina nedavna afera nije bila čin strasti prema drugom čovjeku, već očajnički pokušaj da isprovocira reakciju svog supruga Jakova u seriji 'Divlje pčele'. U potrazi za bilo kakvim dokazom da mu je još uvijek stalo, nadala se burnoj reakciji, pa čak i nasilju.

"Htjela sam da viče, da me tuče, da želi ubiti tog čovjeka s kojim sam ga prevarila", povjerila se Rajki, otkrivajući dubinu svog očaja. Njezin čin, kako je objasnila, bio je samo test, vapaj da joj suprug pokaže da je voli i da se boji da će je izgubiti.

Hladna reakcija i slomljeno srce

Međutim, umjesto očekivane ljubomore i bijesa, dočekao ju je zid šutnje. Jakovljeva smirenost za nju je bila gora od bilo kakve optužbe. "On ništa. Samo je stajao mirno", kroz suze je opisala Teodora. Njezin najveći strah se obistinio onog trenutka kada je shvatila što se krije iza njegove mirnoće. "Njemu je zapravo laknulo. Laknulo što me se riješio."

Ta spoznaja potpuno ju je uništila, ostavljajući je s osjećajem da je ne samo izgubila supruga, već i da njezina prevara nije postigla ništa osim što mu je dala izgovor za odlazak. "Ja više ne znam tko sam, više ne znam što radim", priznala je slomljeno.

Rajka, Divlje pčele
Rajka, Divlje pčele FOTO: RTL

Rajkin savjet i Teodorina gorka odluka

Pokušavajući utješiti i urazumiti mladu ženu, Rajka je ponudila svoju životnu mudrost. "Ti si žena koja je povrijeđena. Žena koja toliko voli svoga muža da je ta ljubav pomutila razum", objasnila joj je, ističući da je korijen problema u dubokim osjećajima, a ne u nedostatku istih. Upozorila ju je da je put kojim je krenula destruktivan za oboje: "Nije u redu ni da uništite jedno drugo."

Unatoč Rajkinim dobronamjernim savjetima, bol i osjećaj izdaje prevagnuli su u Teodorinom srcu. Na pitanje zašto onda inzistira na ostanku u braku, Teodora je otkrila svoj plan, vođen prkosom i željom za osvetom. Odbila je prihvatiti da bi Jakov mogao biti sretan s Katarinom dok je ona uništena. "Pa je li to u redu?", upitala je, donoseći konačnu odluku: "Zato je najpravednije da ostanem u braku. Neću mu dati razvod."

Čini se kako je Teodora Vukas odlučila voditi svoju bitku do kraja, ne iz ljubavi, već iz inata. Njezin ostanak u braku bez ljubavi mogao bi se pretvoriti u mučenje za sve uključene, a budućnost u kući Vukasovih sada je neizvjesnija no ikad.

Teodora Vukas, Divlje pčele
Teodora Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

'Divlje pčele' na rasporedu su od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

Moglo bi te zanimati

Marko prosi Manuelu, a Vjerica je oteta

Ekipa 'Divljih pčela' urnebesnim videom čestitala Uskrs: 'Legende, najbolji ste'

Sanja Vejnović iz 'Divljih pčela' podijelila uskrsnu čaroliju svog doma i oduševila fanove

Cvita preuzima stvar u svoje ruke, Zora se mora hitno skloniti

Iskra je planula! Poljubili su se Marko i Manuela

Ranko sada gleda ubojici u lice? Crtež otkriva šokantnu sličnost s dobro poznatim likom

Pročitaj na Net.hr
Pogledajte kako se družilo i feštalo nekada: Svaka od ovih fotografija nosi svoju priču
Feel good komedije koje savršeno prate produženi vikend na Voyo
Marko postaje jedan od omiljenih likova, a mnogi vjeruju da ga čeka veliki preokret
Ella Dvornik u videu izrazila frustraciju: 'Postalo je poprilično bizarano'
Kako se odmaraju sestre Runje iz 'Divljih pčela' nakon napornih snimanja: 'Doći doma i sve četiri u zrak'
Biraju drukčiji pristup: Ove slavne glumice rijetko ćete vidjeti s puno šminke na licu
Ljubavni život koji je punio naslovnice: Ovako je Igor Kojić izgledao na početku braka sa Severinom
Severina oduševila objavom: Haljina koju je obukla, ukrala je svu pozornost
Heather Locklear je upoznala partnera prije 40 godina na snimanju za 18+ časopis
Kanye West ovog ljeta nastupa u glavnom gradu Albanije, tim povodom gradi se poseban stadion?