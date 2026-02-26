Ranko iz 'Divljih pčela' otkrio kako savladava tekst i tko mu najviše pomaže: 'Divni Šale i ja'

Objava je odmah privukla pažnju fanova jer otkriva toplu i kolegijalnu atmosferu iza kamera.

Uz fotografiju snimljenu na jednoj od lokacija, Vladimir Posavec Tušek je napisao:

"A kako vi naučite tekst? - Daju mi Alena Šalinovića za partnera. Legenda kaže da je on i Slovence naučio da budu odgovorni prema tekstu. A novine pišu da je za ovu ulogu pustio i brkove i frizuru. Divni Šale i ja. Jedan od prvih snimajućih dana 'Divljih pčela'."

Kroz humor i toplu notu, glumac je dao do znanja koliko cijeni kolegu, ali i koliko su prvi dani snimanja bili posebni za cijelu ekipu.