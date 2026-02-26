Emisije
Divlje pčele

Ranko iz 'Divljih pčela' otkrio kako savladava tekst i tko mu najviše pomaže: 'Divni Šale i ja'

Glumac Vladimir Posavec Tušek, kojeg gledatelji Divljih pčela' prate kao generala Ranka Badurinu, podijelio je na društvenim mrežama fotografiju s početaka snimanja serije i pritom uputio posebnu poruku svom kolegi Alenu Šalinoviću, koji u seriji utjelovljuje inspektora Jerka Sikiricu

26.02.2026 09:57

Objava je odmah privukla pažnju fanova jer otkriva toplu i kolegijalnu atmosferu iza kamera.

Prisjećanje na prve dane snimanja

Uz fotografiju snimljenu na jednoj od lokacija, Vladimir Posavec Tušek je napisao:

"A kako vi naučite tekst? - Daju mi Alena Šalinovića za partnera. Legenda kaže da je on i Slovence naučio da budu odgovorni prema tekstu. A novine pišu da je za ovu ulogu pustio i brkove i frizuru. Divni Šale i ja. Jedan od prvih snimajućih dana 'Divljih pčela'."

Kroz humor i toplu notu, glumac je dao do znanja koliko cijeni kolegu, ali i koliko su prvi dani snimanja bili posebni za cijelu ekipu.

Vladimir Posavec Tušek i Alen Šalinović
Vladimir Posavec Tušek i Alen Šalinović FOTO: Instagram

General i inspektor

U seriji su njihovi likovi često u napetim situacijama, osobito kada je riječ o rasvjetljavanju ratne prošlosti i obiteljskih tajni. General Ranko Badurina i inspektor Jerko Sikirica imaju složenu dinamiku, ali upravo ta kombinacija ozbiljnosti i profesionalnosti daje dodatnu težinu scenama u kojima se pojavljuju zajedno.

Fotografija s terena pokazuje i drugu stranu, opuštene trenutke između scena, kada se brišu granice između likova i ostaje kolegijalnost.

Badurina i Sikirica, Divlje pčele
Badurina i Sikirica, Divlje pčele FOTO: RTL

Publika prepoznaje energiju

Iako su njihovi likovi ponekad u ozbiljnim, dramatičnim zapletima, ovakve fotografije pokazuju da atmosfera na setu 'Divljih pčela' ima i svoju vedriju stranu.

Jedna fotografija i nekoliko rečenica bili su dovoljni da fanovi još jednom potvrde koliko cijene glumački tandem koji stoji iza generala Badurine i inspektora Sikirice i koliko je upravo ta kemija dio uspjeha serije.

