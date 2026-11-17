Katarinin povratak u selo izaziva oštre tenzije, ali i neočekivane promjene u odnosima. Osim što se mora nositi s bijesom obitelji Vukas, njezin susret s Rankom donio je jedan emotivan, ali i neobičan trenutak kada se dotakla teme Tome Domazeta.

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Zanimanje za Tominu prošlost

Tijekom razgovora, Katarina se prisjetila onoga što joj je Ranko ranije rekao te ga odlučila direktno upitati o novim saznanjima. Htjela je znati više o Tomi, čovjeku kojeg je Ranko redovito obilazio. "Rekli ste da ste saznali da je lagao o svojoj prošlosti. Jeste saznali nešto?", upitala ga je Katarina, pokazujući da je ta tema i dalje kopka.

Rankova suzdržanost

Iako je otkrio istinu, Ranko nije bio raspoložen za dijeljenje mračnih detalja. Priznao je da zna činjenice, ali je jasno dao do znanja da se ne želi vraćati na ono loše što je Tomo skrivao. Njegov pristup bio je neočekivano pomirljiv i usmjeren na pozitivno. "Saznao sam stvari kojih se ne želim sjećati, stvari koje ne želim ni izgovarati", iskreno joj je priznao Ranko.

icon-expand icon-close icon-close Toma Domazet, Divlje pčele FOTO: RTL

Fokus na dobro

Umjesto da raspravlja o Tominim lažima, Ranko je odlučio zadržati lijepu sliku o njemu. Njegove riječi pokazale su koliko mu je stalo do toga da sačuva uspomenu na prijateljstvo koje su izgradili, birajući pamtiti samo one svijetle trenutke. "Tomo i ja smo postali prijatelji. Želim se sjećati tih dobrih stvari. Imao je on i dobrih stvari", zaključio je Ranko, dodajući kako bi Tomo bio sretan da vidi Katarinu kakva je danas.

icon-expand Toma i Ranko, Divlje pčele FOTO: RTL