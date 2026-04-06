Divlje pčele

Ranko sada gleda ubojici u lice? Crtež otkriva šokantnu sličnost s dobro poznatim likom

Pismo koje je stiglo na adresu generala Ranka Badurine otvorilo je stare rane. Pošiljka sadrži materijale koji bi mogli rasvijetliti sudbinu njegovog suborca Dušana, čija smrt čeka na pravdu

06.04.2026 21:00

General Ranko Badurina se sada nalazi pred teškim zadatkom u 'Divljim pčelama' - suočiti se s duhovima prošlosti i pronaći ubojicu njegovog ratnog prijatellja Dušana.

Zagonetna pošiljka i uznemirujući crteži

U pismu upućenom izravno njemu, pod naslovom "Dragi general Badurina, druže suborce", nalaze se kopije povjerljivih materijala, uključujući crteže i fotografije osoba koje su nakon rata izbjegle pravdi. Pošiljatelj, čiji identitet ostaje nepoznat, navodi kako su svi na materijalima bili kolaboracionisti, te od generala traži pomoć u identifikaciji.

"Pogledajte crteže i vidite možete li među njima prepoznati Dušanovog ubojicu. Žurno čekamo vaš odgovor", stoji u ključnom dijelu pisma koje je Badurinu natjeralo na hitnu akciju. Među licima osumnjičenih, jedan crtež se posebno istaknuo, unoseći novi nemir u cijelu istragu.

Ranko Badurina, Divlje pčele FOTO: RTL

Potraga za licem s crteža

U nadi da će razriješiti misterij, Badurina je potražio pomoć od don Jere. 

"Pa sliči na nekoga... Od Milke Bevande", rekao je Jere, prisjećajući se mladića koji je nekada živio u selu. Međutim, taj trag se ubrzo pokazao slijepom ulicom. "Kada je počeo rat, oni su se iselili. Otišli su, ja mislim, za Ameriku. Znači, to nije on."

Iako je prva identifikacija bila neuspješna, ono što posebno zabrinjava jest činjenica da crtež nevjerojatno podsjeća na Tomu Domazeta. Ta spoznaja stavlja generala Badurinu u iznimno težak položaj i otvara pitanje je li ubojica njegovog prijatelja sve vrijeme bio netko koga poznaje.

Ranko Badurina, Divlje pčele FOTO: RTL

Sjene rata i teret pravde

Ova istraga za generala nije samo potraga za zločincem, već i duboko osobno putovanje kroz bolna sjećanja. U razgovoru o prirodi oprosta i pravde, njegov sugovornik ističe težinu situacije: "Teško je oprostiti. Znam, to se ne može oprostiti. Ali bi trebao radi sebe, a ubojici će suditi Bog."

Za generala Badurinu, čini se, božji sud nije dovoljan. S crtežima u rukama, odlučan je pronaći odgovorne za smrt svog suborca. Potraga je tek započela, a sjene rata ponovno su se nadvile nad mirnu svakodnevicu, prijeteći da će otkriti istine koje su predugo bile zakopane.

Crtež, Divlje pčele FOTO: RTL

'Divlje pčele' na rasporedu su od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

