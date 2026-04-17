Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Igra chefova Tko bi rekao? Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Ranko sve uvjereniji da je Domazet ubojica, a osveta će biti brutalna

Ožalošćeni otac Ranko Badurina sve je bliže čovjeku za kojeg vjeruje da je usmrtio njegovog sina Franu. Kako se krug sumnje sužava oko Tome Domazeta, Ranko sklapa opasan pakt i sprema se uzeti pravdu u svoje ruke

RTL.hr
17.04.2026 22:00

Radnja 'Divljih pčela' se zakuhava kada Ranko priča sa svojim starim prijateljom. Toma Domazet nevjerojatno nalikuje na fotorobot. Skica je nastala prema opisu jedinog svjedoka, sada pokojnog Dušana, koji je ubojicu opisao ne samo kao izdajnika koji je zločin počinio zbog novca, već i kao okrutnog mučitelja koji je u nasilju uživao.

Sumnja pada na podstanara Tomu Domazeta

Suočen s fotografijom i Vlatkovim informacijama, Ranko više ne dvoji. "On je mučio i ubio moga sina Franu", izgovara s ledenom odlučnošću, potvrđujući da se Dušanovo svjedočanstvo o brutalnosti ubojice poklapa s onim što zna. Sumnje su prerasle u čvrsto uvjerenje, a Ranko je stigao na Vlatkova vrata ne tražeći potvrdu, već saveznika za ono što slijedi.

Ranko Badurina, Divlje pčele FOTO: RTL

Sklopljen je pakt za osvetu

U ključnom trenutku razgovora, Ranko otkriva svoje namjere. Podsjećajući Vlatka na dogovor koji je imao s Dušanom, predlaže mu identičan pakt. Ne traži pomoć institucija niti poziva na oprez; njegov je cilj konačan i osoban. "To će platiti životom. Kunem ti se", zaklinje se Ranko, a njegove riječi ne ostavljaju prostora za kompromis.

Svoj plan iznosi hladno i metodično, tražeći od Vlatka samo jednu stvar: da ga obavijesti kada za to dođe vrijeme. Ne policiju, ne sud, već njega. "Ja ću mu presuditi", zaključuje Ranko, jasno dajući do znanja da je njegova potraga za pravdom završena i da počinje lov na čovjeka koji mu je uništio život. Vrijeme milosti je isteklo, a Ranko Badurina spreman je postati i sudac i krvnik.

Ranko, Divlje pčele FOTO: RTL

'Divlje pčele' na rasporedu su od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

Moglo bi te zanimati

Divlje pčele: Đordano se udvara Zori, a Katarina odlazi u posjet Jakovu

Gdje je nestala Ferida iz 'Divljih pčela'? Gledatelji primijetili da je nema, a njezina uloga krije veliku tajnu

Ivan Barišić otkrio koga bi rado glumio u 'Divljim pčelama': 'Htio bih biti Toma Domazet, a u ulozi Teodore...'

Zašto je Mirjana udaljila braću i što Ivica zapravo zna? Nova teorija šokirala fanove

Vice diže sidro? Nakon sukoba s Antom planira bijeg u Čile

Hoće li sokolice ikad opet biti jedno? Njihov odnos nikad nije bio gori

Pročitaj na Net.hr
Pogledajte kako se družilo i feštalo nekada: Svaka od ovih fotografija nosi svoju priču
Feel good komedije koje savršeno prate produženi vikend na Voyo
Marko postaje jedan od omiljenih likova, a mnogi vjeruju da ga čeka veliki preokret
Ella Dvornik u videu izrazila frustraciju: 'Postalo je poprilično bizarano'
Kako se odmaraju sestre Runje iz 'Divljih pčela' nakon napornih snimanja: 'Doći doma i sve četiri u zrak'
Biraju drukčiji pristup: Ove slavne glumice rijetko ćete vidjeti s puno šminke na licu
Ljubavni život koji je punio naslovnice: Ovako je Igor Kojić izgledao na početku braka sa Severinom
Severina oduševila objavom: Haljina koju je obukla, ukrala je svu pozornost
Heather Locklear je upoznala partnera prije 40 godina na snimanju za 18+ časopis
Kanye West ovog ljeta nastupa u glavnom gradu Albanije, tim povodom gradi se poseban stadion?