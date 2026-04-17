Ranko sve uvjereniji da je Domazet ubojica, a osveta će biti brutalna

Radnja 'Divljih pčela' se zakuhava kada Ranko priča sa svojim starim prijateljom. Toma Domazet nevjerojatno nalikuje na fotorobot. Skica je nastala prema opisu jedinog svjedoka, sada pokojnog Dušana, koji je ubojicu opisao ne samo kao izdajnika koji je zločin počinio zbog novca, već i kao okrutnog mučitelja koji je u nasilju uživao.

Suočen s fotografijom i Vlatkovim informacijama, Ranko više ne dvoji. "On je mučio i ubio moga sina Franu", izgovara s ledenom odlučnošću, potvrđujući da se Dušanovo svjedočanstvo o brutalnosti ubojice poklapa s onim što zna. Sumnje su prerasle u čvrsto uvjerenje, a Ranko je stigao na Vlatkova vrata ne tražeći potvrdu, već saveznika za ono što slijedi.

U ključnom trenutku razgovora, Ranko otkriva svoje namjere. Podsjećajući Vlatka na dogovor koji je imao s Dušanom, predlaže mu identičan pakt. Ne traži pomoć institucija niti poziva na oprez; njegov je cilj konačan i osoban. "To će platiti životom. Kunem ti se", zaklinje se Ranko, a njegove riječi ne ostavljaju prostora za kompromis.

Svoj plan iznosi hladno i metodično, tražeći od Vlatka samo jednu stvar: da ga obavijesti kada za to dođe vrijeme. Ne policiju, ne sud, već njega. "Ja ću mu presuditi", zaključuje Ranko, jasno dajući do znanja da je njegova potraga za pravdom završena i da počinje lov na čovjeka koji mu je uništio život. Vrijeme milosti je isteklo, a Ranko Badurina spreman je postati i sudac i krvnik.