Rat u zatvoru: Krneta saznao da ga mijenja Aldo pa mu zaprijetio obitelji

Filmski bijeg četiriju zatvorenica iz ženske kaznionice pokrenuo je lavinu događaja unutar zatvorskih zidova. Dok milicija češlja šumu u potrazi za bjegunkama, upravitelj Lazar Krneta suočava se s posljedicama, a najveći šok uslijedio je kada je saznao tko će sjesti na njegovu stolicu

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Bijeg koji je uzdrmao zatvor

Plan koji se kuhao tjednima konačno je proveden u djelo. Katarina Runje, Eva Parać, Franka Zovko i Kristina Sertić uspjele su u onome što se činilo nemogućim - pobjegle su iz strogo čuvanog zatvora. Nakon što su svladale čuvare i samog upravitelja Krnetu, zatvorenice su nestale bez traga u obližnjoj šumi. Iza sebe su ostavile kaos, ponižene autoritete i zatvor na rubu pobune.

Šokantno saznanje i teške optužbe

Ponižen i bijesan, Krneta je odmah organizirao veliku potragu, no pravi udarac uslijedio je kada je saznao da će ga na mjestu upravitelja zamijeniti upravo čuvar Aldo. Njegova naklonost prema Katarini Runje bila je javna tajna, a Krneta je sada uvjeren da mu je Aldo radio iza leđa kako bi preuzeo njegovu poziciju.

icon-expand icon-close icon-close Lazar i Aldo, Divlje pčele FOTO: RTL

Krneta se otvoreno sukobio s Aldom, optuživši ga za izdaju. "Žuri ti se sjest na moju stolicu. Uprljao si ruke kao i ja", poručio mu je bijesni Krneta, dodavši da je Aldo "gljiva koja je gledala, sjedila i mučala". Aldo mu nije ostao dužan. Priznao je kako si nikad neće oprostiti što je samo šutio i gledao, ali mu je jasno dao do znanja da nije ni približno uprljao ruke kao Krneta.

Otvoreni sukob i brutalne prijetnje

Sukob je tada eskalirao do neslućenih razmjera. "Ja sam ovdje upravitelj bez obzira što onaj tamo Žuvela rekao! Ja znam gdje živiš i ti i tvoje kćeri", zaprijetio mu je Krneta, pokušavajući zadržati mrvice autoriteta.

icon-expand Lazar Krneta, Aldo i Slavko Žuvela, Divlje pčele FOTO: RTL