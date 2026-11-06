Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb Gospodin Savršeni Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Vijesti Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Rat u zatvoru: Krneta saznao da ga mijenja Aldo pa mu zaprijetio obitelji

Filmski bijeg četiriju zatvorenica iz ženske kaznionice pokrenuo je lavinu događaja unutar zatvorskih zidova. Dok milicija češlja šumu u potrazi za bjegunkama, upravitelj Lazar Krneta suočava se s posljedicama, a najveći šok uslijedio je kada je saznao tko će sjesti na njegovu stolicu

RTL.hr
06.11.2026 10:00

Bijeg koji je uzdrmao zatvor

Plan koji se kuhao tjednima konačno je proveden u djelo. Katarina Runje, Eva Parać, Franka Zovko i Kristina Sertić uspjele su u onome što se činilo nemogućim - pobjegle su iz strogo čuvanog zatvora.

Nakon što su svladale čuvare i samog upravitelja Krnetu, zatvorenice su nestale bez traga u obližnjoj šumi. Iza sebe su ostavile kaos, ponižene autoritete i zatvor na rubu pobune.

Šokantno saznanje i teške optužbe

Ponižen i bijesan, Krneta je odmah organizirao veliku potragu, no pravi udarac uslijedio je kada je saznao da će ga na mjestu upravitelja zamijeniti upravo čuvar Aldo. Njegova naklonost prema Katarini Runje bila je javna tajna, a Krneta je sada uvjeren da mu je Aldo radio iza leđa kako bi preuzeo njegovu poziciju.

Lazar i Aldo, Divlje pčele
Lazar i Aldo, Divlje pčele FOTO: RTL

Krneta se otvoreno sukobio s Aldom, optuživši ga za izdaju. "Žuri ti se sjest na moju stolicu. Uprljao si ruke kao i ja", poručio mu je bijesni Krneta, dodavši da je Aldo "gljiva koja je gledala, sjedila i mučala".

Aldo mu nije ostao dužan. Priznao je kako si nikad neće oprostiti što je samo šutio i gledao, ali mu je jasno dao do znanja da nije ni približno uprljao ruke kao Krneta.

Otvoreni sukob i brutalne prijetnje

Sukob je tada eskalirao do neslućenih razmjera. "Ja sam ovdje upravitelj bez obzira što onaj tamo Žuvela rekao! Ja znam gdje živiš i ti i tvoje kćeri", zaprijetio mu je Krneta, pokušavajući zadržati mrvice autoriteta.

Lazar Krneta, Aldo i Slavko Žuvela, Divlje pčele
Lazar Krneta, Aldo i Slavko Žuvela, Divlje pčele FOTO: RTL

Na spomen obitelji, Aldo je potpuno izgubio živce i uzvratio mu jezivim upozorenjem. Jasno mu je dao do znanja da se ne boji njegovih ucjena te mu je poručio da će ga, ako se približi njegovim kćerima, "pokopati u crnu zemlju".

Sukob između Krnete i Alde prijeti razotkriti dublje tajne i korupciju. Hoće li se Krneta dočepati Katarine Runje prije nego za to sazna državni vrh?

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

divlje pčele divlje pcele aldo mađar lazar krneta
Divlje pčele

Katarina je ranjena! Htjela je spasiti žrtvu, no Eva je pištolj okrenula prema njoj

Moglo bi te zanimati

Arija Rizvić iznenadila novim izdanjem: Korzet i čipka privukli pažnju

Policija im je za petama, a Kate povlači rizičan potez

Inspektor Žuvela stjerao Krnetu u kut: 'Ako ih do jutra ne nađu, predložit ću smjenu'

Nevenov otac vratio se u domovinu, a cijena njegove slobode bila je previsoka

Zatvorenice bježe kroz šumu, gladne i žedne

Nikola ljubomoran na Johnnyja: 'Mladi muškarac hoda polugol tamo u kući, a ti udata žena mu se smiješ'

Pročitaj na Net.hr
Glumica se u 77. godini pridružila platformi za odrasle: Otkrila kakav će sadržaj objavljivati
Pet godina od smrti Marinka Rokvića: Supruga Slavica emotivnom se porukom prisjetila pjevača
Hrvatska glazbenica rodila prvo dijete u 46. godini i podijelila sretne vijesti
Prepoznajete li je? Ana Ivanović prije 21 godinu izgledala je potpuno drukčije
Sjećate se Laure iz kultnog erotskog trilera? Zavodila je Hollywood, a bivši ju nazvao 'vragom'
Ovako se na reviji Kanyea Westa uz četvero djece pojavila njegova supruga Bianca Censori
Vozač koji je prevozio Mišino tijelo od Splita do Mirogoja otkrio što mu je rekla Lidija Kovač
Mnogima tiha patnja iz 80-ih, ova holivudska ikona uskoro slavi 80. rođendan: Ovako se mijenjala
Thompson se oglasio: 'Ovih dana, pokušava nas se povezati s ideologijama. Istina je jednostavna'
Silikoni, XXL obline i lica koja jedva prepoznajemo: Ove blizanke ne znaju za granice