Roditelji i sestra Luke Modrića bili na predstavi Arije Rizvić u Zadru: 'Bilo je jako emotivno i velika mi je čast'

"Sinoć smo premijerno prvi put u rodnom gradu Luke Modrića izveli našu predstavu 'Luka Modrić: Moja igra i to' u Hrvatskom narodnom kazalištu Zadar čak dvije izvedbe zaredom! Bilo je jako emotivno i velika čast mi je bila što je na predstavu došla obitelj Luke Modrića, a njegova mama Rada i tata Stipe su sinoć prvi put pogledali predstavu i zahvalni smo i sretni što su bili i podijelili svoje emocije s nama. A glumcima je poseban doživljaj bio upoznati stvarne ljude koje igraju u predstavi. Hvala svima koji su bili na predstavi i podijelili svoje reakcije s nama, i hvala i nogometnom klubu HNK Zadar prvom Lukinom klubu koji su također došli pogledati predstavu, dečki bili ste sjajna publika", poručila je Arija u opisu objave.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga. Omogući

Inače, Arija je dio glavne glumačke postave u novoj RTL-ovoj seriji 'Divlje pčele'. U novoj dramskoj seriji 'Divlje pčele' publika će je imati priliku vidjeti u potpuno drugačijem svjetlu – kao Teodoru Vukas, ženu iz 1950-ih godina. Ova transformacija za glumicu ne predstavlja samo promjenu kostima, već i duboki glumački izazov koji je s oduševljenjem prihvatila. "Evo, baš sam sretna što imam priliku igrati jedan malo drugačiji lik, jednu tradicionalnu ženu", otkrila je glumica, ne skrivajući zadovoljstvo zbog novog projekta. "Konačno se tako nešto snima i baš mi je drago", dodala je.

'Divlje pčele' gledatelje će uvući u svoj dramatični svijet uskoro – samo na RTL-u i platformi Voyo!