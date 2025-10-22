Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Divlje pčele Dosje Jarak Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Roditelji i sestra Luke Modrića bili na predstavi Arije Rizvić u Zadru: 'Bilo je jako emotivno i velika mi je čast'

Glumica Arija Rizvić sinoć je u Zadru imala premijeru svoje predstave o Modrićima

RTL.hr
22.10.2025 10:35

Na premijeru su stigli roditelji Luke Modrića, Stipe i Radojka te Lukina sestra Diora.

"Sinoć smo premijerno prvi put u rodnom gradu Luke Modrića izveli našu predstavu 'Luka Modrić: Moja igra i to' u Hrvatskom narodnom kazalištu Zadar čak dvije izvedbe zaredom! Bilo je jako emotivno i velika čast mi je bila što je na predstavu došla obitelj Luke Modrića, a njegova mama Rada i tata Stipe su sinoć prvi put pogledali predstavu i zahvalni smo i sretni što su bili i podijelili svoje emocije s nama. A glumcima je poseban doživljaj bio upoznati stvarne ljude koje igraju u predstavi. Hvala svima koji su bili na predstavi i podijelili svoje reakcije s nama, i hvala i nogometnom klubu HNK Zadar prvom Lukinom klubu koji su također došli pogledati predstavu, dečki bili ste sjajna publika", poručila je Arija u opisu objave.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Inače, Arija je dio glavne glumačke postave u novoj RTL-ovoj seriji 'Divlje pčele'. U novoj dramskoj seriji 'Divlje pčele' publika će je imati priliku vidjeti u potpuno drugačijem svjetlu – kao Teodoru Vukas, ženu iz 1950-ih godina. Ova transformacija za glumicu ne predstavlja samo promjenu kostima, već i duboki glumački izazov koji je s oduševljenjem prihvatila. "Evo, baš sam sretna što imam priliku igrati jedan malo drugačiji lik, jednu tradicionalnu ženu", otkrila je glumica, ne skrivajući zadovoljstvo zbog novog projekta. "Konačno se tako nešto snima i baš mi je drago", dodala je.

'Divlje pčele' gledatelje će uvući u svoj dramatični svijet uskoro – samo na RTL-u i platformi Voyo!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: Intervju s Arijom Rizvić

arija rizvić divlje pčele
Divlje pčele

Arija Rizvić kakvu još niste vidjeli: 'Za svog muža učinit ću sve!'

Divlje pčele

Arija Rizvić o novoj ulozi u seriji 'Divlje pčele': 'Baš sam sretna što imam priliku igrati jedan malo drugačiji lik, jednu tradicionalnu ženu'

Moglo bi te zanimati

Arija Rizvić o novoj ulozi u seriji 'Divlje pčele': 'Baš sam sretna što imam priliku igrati jedan malo drugačiji lik, jednu tradicionalnu ženu'

Nevjerojatna transformacija Arije Rizvić! Glumica oduševila novim imidžom i kostimom za RTL-ovu seriju 'Divlje pčele'

Arija Rizvić za 'MagNet' o zarukama, ali i novoj ulozi u seriji 'Divlje pčele': 'Ovog puta sam moralna vertikala'

Marko Petrić iz 'Sjena prošlosti' podijelio video s kolegama iz serije i nasmijao pratitelje: 'Jedna subota prije otprilike pola godine, i danas'

Sve samo ne romantično! Marko Petrić pokazao kako izgleda snimanje intimnih scena u 'Sjenama prošlosti'

Oduševila fanove! Arija iz 'Sjena prošlosti' nasmijala pratitelje fotkama sa seta: 'S pilates lopte u zatvor'