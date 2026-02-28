Romantična haljina ili odvažni detalji? Evo što modne kombinacije govore o junakinjama 'Divljih pčela'

U 'Divljim pčelama' moda nije samo estetski detalj. Ona je pokazatelj društvenog položaja, unutarnjeg stanja i puta koji je svaka od junakinja prošla

icon-close

Treba imati na umu da su u vremenu u kojem se radnja 'Divljih pčela' odvija žene živjele skromnije, s manje izbora i često bez vlastitog novca. Odjeća se nosila dugo, popravljala, nasljeđivala. Upravo zato je svaki detalj, kroj, tkanina, krzno ili ruž, ujedno i poruka. A poruke su kod žena Vrila itekako jasne.

Katarina - dostojanstvo unatoč skromnosti

Katarina ne nosi luksuz, ali nosi eleganciju. Njezine haljine su jednostavne, krojevi čisti, boje suzdržane. U vremenu kad se živjelo skromno, ona bira urednost i sklad. Njezina garderoba govori o ženi koja drži do sebe, ali ne želi privlačiti pažnju.

icon-expand Stipan i Katarina, Divlje pčele FOTO: RTL

Zora - mladost i krhkost u pastelnim tonovima

Za razliku od Katarine, Zora ima nježniju, mekšu energiju. Često je viđamo u pastelnim tonovima, lepršavim materijalima i s raspuštenom kosom koja naglašava njezinu mladost. U njezinu stilu nema težine, on je lagan, gotovo romantičan. Ona je mlada žena koja tek otkriva sebe, a to se vidi u kombinacijama koje su ženstvene, ali ne prenaglašene. U vremenu skromnosti, ona bira boju i mekoću, možda kao bijeg od surove stvarnosti.

icon-expand Zora Runje, Divlje pčele FOTO: RTL

Cvita - od krojačice do dotjerane žene

Cvita je poseban slučaj jer je krojačica. Ona razumije tkaninu, kroj i proporciju. U početku je njezin stil bio jednostavan, funkcionalan, gotovo radni. No otkako je postala dio obitelji Vukas, njezine kombinacije postaju sve dotjeranije. Vidimo više pažnje prema detaljima, bolje krojeve, skladnije boje. Nije riječ o luksuzu, nego o napretku. Cvita kroz modu pokazuje kako raste, i društveno i osobno. Njezina garderoba govori o ženi koja se prilagođava novoj sredini, ali ne gubi sebe.

icon-expand Cvita, Divlje pčele FOTO: RTL

Mirjana - luksuz, krzno i kontrola

Mirjana je suprotnost skromnosti. Ona nosi krzno, tamnije i dublje tonove, luksuznije tkanine. Nakit je upečatljiv, šminka naglašena, kosa oblikovana u glamurozne, gotovo hollywoodske valove. Njezina moda poručuje moć. Ona ne skriva status, naprotiv, naglašava ga. U društvu gdje većina živi skromno, Mirjana je kontrast. Svaki komad na njoj govori o kontroli, utjecaju i potrebi da bude korak ispred drugih.

icon-expand Mirjana, Divlje pčele FOTO: RTL

Rajka - zaglađena dama s iskustvom

Rajka je dama starog kova. Otmjena, zaglađena, uvijek uredna. Njezine kombinacije su zavidne, klasične i s dozom profinjenosti. I ona nosi krzno, ali kod nje ono djeluje kao dio navike, a ne demonstracija moći. Rajka je žena koja je vidjela svijet i to se osjeti. Njezina moda je bezvremenska. U njezinu držanju i odjeći vidi se iskustvo i sigurnost.

icon-expand Rajka, Divlje pčele FOTO: RTL

Karmela - odvažna žena ispred svog vremena

Karmela se ne boji pogleda ni osuda. Crveni ruž, naglašeni nokti, hrabrije kombinacije, sve to govori o ženi koja zna što želi i ne skriva to. U vremenu kad su žene često morale biti tihe i suzdržane, Karmela bira istaknuti se. Ona je žena s iskustvom, ali i stavom.

icon-expand Karmela i Luce, Divlje pčele FOTO: RTL

Tereza - mladost, mašne i boje

Tereza donosi svježinu. Mašnice, bogate boje, razigrani detalji, njezin stil prati mladost i sigurnost koju donosi drugačija pozadina. Ona si može priuštiti više, i to se vidi. Kod nje moda nije opterećena težinom prošlosti. Ona je bogatija, zaštićenija i njezina garderoba to reflektira. Igra se bojama i siluetama, a svaki detalj naglašava da dolazi iz drukčijeg svijeta.

icon-expand Tereza i Vice, Divlje pčele FOTO: RTL