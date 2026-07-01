Romantična večer za Amara Bukvića i suprugu Almu: Dotjerani zajedno uživali u izlasku koji svi vole

Poznati par iskoristio je večer za opuštanje i uživanje u zajedničkom izlasku, a trenutak su podijelili i s pratiteljima na društvenim mrežama

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Amar Bukvić je objavio fotografiju iz kina na kojoj pozira sa suprugom prije početka filmske projekcije. Glumac je za izlazak odabrao elegantnu prugastu košulju, dok je Alma zablistala u jednostavnoj žutoj majici koja je dodatno istaknula njezin ten i prirodnu ljepotu.

icon-expand Amar i Alma Bukvić FOTO: Instagram

Večer udvoje

Na fotografiji oboje nasmiješeni poziraju u kinodvorani, a njihov opušteni i zaljubljeni trenutak ponovno je privukao pažnju pratitelja. Romantičan izlazak pokazao je da, unatoč brojnim poslovnim obvezama, uvijek pronađu vrijeme jedno za drugo.

icon-expand Amar i Alma Bukvić FOTO: Instagram