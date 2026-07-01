Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb IQ 160 Asia Express: Zmajeva ruta Gospodin Savršeni Divlje pčele Kvalifikacije za Ligu prvaka: Thun - Dinamo Direktor Svemira Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Romantična večer za Amara Bukvića i suprugu Almu: Dotjerani zajedno uživali u izlasku koji svi vole

Poznati par iskoristio je večer za opuštanje i uživanje u zajedničkom izlasku, a trenutak su podijelili i s pratiteljima na društvenim mrežama

RTL.hr
01.07.2026 11:00

Amar Bukvić je objavio fotografiju iz kina na kojoj pozira sa suprugom prije početka filmske projekcije. Glumac je za izlazak odabrao elegantnu prugastu košulju, dok je Alma zablistala u jednostavnoj žutoj majici koja je dodatno istaknula njezin ten i prirodnu ljepotu.

Amar i Alma Bukvić
Amar i Alma Bukvić FOTO: Instagram

Večer udvoje

Na fotografiji oboje nasmiješeni poziraju u kinodvorani, a njihov opušteni i zaljubljeni trenutak ponovno je privukao pažnju pratitelja. Romantičan izlazak pokazao je da, unatoč brojnim poslovnim obvezama, uvijek pronađu vrijeme jedno za drugo.

Amar i Alma Bukvić
Amar i Alma Bukvić FOTO: Instagram

Amar i Alma već godinama slove za jedan od najskladnijih domaćih parova, a zajedničke fotografije koje povremeno objavljuju redovito izazovu brojne pozitivne reakcije. Ovoga puta odlučili su večer provesti uz film i dobro društvo – ono jedno drugoga.

amar bukvić divlje pčele amar bukvić supruga
Moglo bi te zanimati

Ovu ekipu zavoljeli smo u 'Divljim pčelama': Pogled iza kamera pokazuje zašto djeluju kao prava mala obitelj

Glumac Luka Šegota objavio fotku sa seta 'Divljih pčela' i poručio: 'Ošli i zadrugari na pauzu'

ANKETA S brkovima ili bez? Zvijezda 'Divljih pčela' Alan Blažević potpuno promijenio izgled

Davor Pavić otkrio što čeka Čavku u drugoj sezoni 'Divljih pčela': 'Ovaj sat na meni simbolizira veliku promjenu'

Glumica Antonija Julija Blaće u podcastu 'Spill The Tea' o ulozi Luce: 'Vraća se partneru koji ju je prevario, a moje ja se buni - to nisam ja'

Antonio Scarpa za RTL.hr otkriva što nas čeka u 'Divljim pčelama': 'Druga sezona će biti još zapletenija, mračnija, u nekim trenucima čak i brutalna'

Pročitaj na Net.hr
Borba s drogom, alkoholom i demonima: Ovo su najšokantnija izdanja legendarne Amy Winehouse
Nakon naporne sezone Dajana Čuljak otkrila planove za ljeto i priznala što joj se dogodilo na moru
Držali se za ruke i razmjenjivali nježnosti: Katie Holmes snimljena s devet godina mlađim dečkom
Vrućim izdanjem podigla temperaturu: Bikini jedva obuzdao njezine obline
Baturina objavio fotografije s djevojkom, a ranije otkrio: 'Naše upoznavanje nije za medije'
Otkriveni šokantni detalji o glumici koju je Tito obožavao: 'Izuzetno je teško živjela'
Skidala se gola, tukla po realityju i slamala srca: Ovako izgleda 'prva srpska starleta'
Zbog njezinih fotografija internet gori: Pogledajte zašto je zovu najseksepilnijom Kolumbijkom
Zvijezda Dinastije u desetom desetljeću oduševila izgledom na odmoru u Saint Tropezu
Sve zbog jedne ljubavi: Pogledajte što je Nina Badrić uradila u samo jednom danu zbog ove zvijezde