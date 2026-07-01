Romantična večer za Amara Bukvića i suprugu Almu: Dotjerani zajedno uživali u izlasku koji svi vole

Amar Bukvić je objavio fotografiju iz kina na kojoj pozira sa suprugom prije početka filmske projekcije. Glumac je za izlazak odabrao elegantnu prugastu košulju, dok je Alma zablistala u jednostavnoj žutoj majici koja je dodatno istaknula njezin ten i prirodnu ljepotu.
Večer udvoje
Na fotografiji oboje nasmiješeni poziraju u kinodvorani, a njihov opušteni i zaljubljeni trenutak ponovno je privukao pažnju pratitelja. Romantičan izlazak pokazao je da, unatoč brojnim poslovnim obvezama, uvijek pronađu vrijeme jedno za drugo.
Amar i Alma već godinama slove za jedan od najskladnijih domaćih parova, a zajedničke fotografije koje povremeno objavljuju redovito izazovu brojne pozitivne reakcije. Ovoga puta odlučili su večer provesti uz film i dobro društvo – ono jedno drugoga.