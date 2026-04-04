Divlje pčele

Sada je i službeno! Toma i Katarina ponovno su par

Dugo tinjajuća romansa između Tome Domazeta i Katarine Runje dobila je i službenu potvrdu. U izravnom i neočekivanom susretu, Toma je Jakovu priznao da su on i Kate obnovili svoju vezu, otvarajući time novo poglavlje u ovom složenom ljubavnom trokutu

04.04.2026 12:00

Do ključnog trenutka 'Divljih pčela' došlo je tijekom neočekivanog susreta dvojice muškaraca. Jakov, mjesni učitelj, suočio se s Tomom i bez okolišanja postavio pitanje koje je dugo visjelo u zraku: "Vas dvoje ste doista ponovno zajedno?".

"Jesmo," potvrdio je Toma, ne ostavljajući nimalo prostora za sumnju i time je službeno obznanio svoju vezu s Katom. Nakon Tomina priznanja, Jakov je ostao bez riječi, a Toma ga je upitao: "Nećeš ništa reći?".

Kate i Toma, Divlje pčele
Kate i Toma, Divlje pčele FOTO: RTL

Hladan odgovor i prikrivena prijetnja

Umjesto očekivane eksplozije bijesa, Jakovljeva reakcija bila je sablasno mirna i proračunata, što je dodatno pojačalo napetost. Gledajući Tomu, hladno je prokomentirao: "Ja, samo se nadam da će shvatiti da nisi čovjek za nju."

Ova izjava, izgovorena s prizvukom prijetnje, ne samo da otkriva Jakovljevu povrijeđenost, već i najavljuje da se neće tako lako pomiriti s gubitkom supruge. Njegove riječi jasno sugeriraju da bi se borba za Katinu naklonost mogla tek rasplamsati, a budući sukobi postaju neizbježni.

Katarina i Toma, Divlje pčele
Katarina i Toma, Divlje pčele FOTO: RTL

Što ovo znači za budućnost?

Ovim priznanjem, sve karte su stavljene na stol. Tomina hrabrost da prizna istinu mogla bi biti prekretnica, ali i okidač za nove sukobe koji će zasigurno obilježiti nadolazeće dane u mjestu.

Potvrda veze između Tome i Kate pred Jakovom nije samo kraj jedne faze skrivanja, već početak neizvjesne i potencijalno opasne budućnosti za sve troje. Ostaje za vidjeti kako će se rasplesti ova dramatična situacija i hoće li ljubav na kraju uspjeti pobijediti sve prepreke.

Nova epizoda 'Divljih pčela' na rasporedu je od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Epizoda je dostupna odmah i na platformi Voyo.

