Divlje pčele

Sadija razotkrila Katu pred Mirjanom i Terezom?

Kata i Nikola se sreću i svađaju zbog Cvite i situacije u kojoj živi, a Domazet se polako vraća u život

RTL.hr
09.02.2026 13:29

Marko je kod Zore i uskoro nasrće na nju, no ona se uspijeva obraniti i otjerati ga. U borbi, spomene i Petra!

 Vice razgovara s Antom o problemima koje njegov budući svekar ima s Rajkom i Ivicom. Iako je ljut, uskoro popušta jer zet iz Čilea ima plan!

Kate kod Sadije kupuje med od divljih pčela, a onda se dogodi i uznemirujući trenutak kojem svjedoče Mirjana i Tereza Vukas, Cvita te Domazet. Njemu se rana otvara pa ga Kata vodi u svoj dom. Marko laže Čavki o svom odnosu sa Zorom, a uskoro dijeli s njim svoje nove sumnje.

Šušnjara se i dalje bori sa stanjem svoje supruge, a u pomoć im uskače Luca. Sadija Veljku proriče veliku ljubav. Nikola dobije loše vijesti, a Cvita ga tješi.

'Divlje pčele' ne propustite od 20.15 sati na RTL-u!

