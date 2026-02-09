Sadija razotkrila Katu pred Mirjanom i Terezom?

Marko je kod Zore i uskoro nasrće na nju, no ona se uspijeva obraniti i otjerati ga. U borbi, spomene i Petra!

Vice razgovara s Antom o problemima koje njegov budući svekar ima s Rajkom i Ivicom. Iako je ljut, uskoro popušta jer zet iz Čilea ima plan!

Kate kod Sadije kupuje med od divljih pčela, a onda se dogodi i uznemirujući trenutak kojem svjedoče Mirjana i Tereza Vukas, Cvita te Domazet. Njemu se rana otvara pa ga Kata vodi u svoj dom. Marko laže Čavki o svom odnosu sa Zorom, a uskoro dijeli s njim svoje nove sumnje.