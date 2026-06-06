Sama protiv svih? Rajkina tuga i bol sve su vidljiviji

U obiteljskoj kući Vukas odjekuju riječi pobjede. "Konačno je pravda na našoj strani", čuje se, dok glava obitelji, Ante , s neskrivenim zadovoljstvom uživa u ishodu koji ga je oslobodio najtežih optužbi. Njegovo slavlje nije samo olakšanje, već i osveta svima koji su posumnjali u njega i njegovu obitelj. "Evo, sad će svi vidjeti da su ovo samo bile klevete", poručuje samouvjereno, odbacujući svaku pomisao na krivnju i upirući prstom u one koje smatra odgovornima za kalvariju koju su prošli.

Dok njegovi sinovi i suradnici nazdravljaju, slaveći ne samo slobodu već i moć koja im je omogućila da izbjegnu zakon, Antin pogled traži potvrdu i u očima njegove sestre Rajke. Za njega, ovo je trenutak kada obitelj mora biti najčvršća, ujedinjena u pobjedi protiv neprijatelja. No, umjesto radosti, u njezinom držanju pronalazi samo tihu patnju.

Prekidajući slavlje, Ante prilazi sestri s prijekorom u glasu. Njezina suzdržanost i tuga u potpunom su kontrastu s euforijom koja vlada oko njih. "Šta ti nije pao kamen sa srca, sestro? Što si ne zagrliš brata?", pita ju, gotovo zapovjednim tonom, očekujući da se i ona prepusti slavlju i prizna njegovu nevinost. Njegove riječi, umjesto da je utješe, djeluju kao sol na ranu.

Rajka, pod pritiskom njegovog pogleda i očekivanja ostatka obitelji, prilazi i grli brata. No, taj zagrljaj je sve samo ne iskren. Dok joj je tijelo prisilno privijeno uz njegovo, njezin pogled odaje oluju emocija - nevjericu, duboku povrijeđenost i tugu koja slama srce. U tom kratkom trenutku, dok se on naslađuje pobjedom, ona proživljava poraz jedne obitelji. Njezin izraz lica govori više od riječi: ona ne vidi nevinog čovjeka, već brata čiju mračnu tajnu njezina duša osjeća.