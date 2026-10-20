'Samo hoću pivat!' Zori je dosta Bellaviste, a ni ne sluti da joj se najveći san raspada

Voditeljica noćnog programa Lili pokušava je nagovoriti da zabavlja posjetitelje i koristi svoj šarm, ali mlada pjevačica to otvoreno odbija. Zora se žali kako joj se gadi raditi s ljudima u takvom okruženju. "Znam i već mi se riga od toga što moram sjedati s tim starkeljama, a kojima iz usta smrdi na trulo meso. Samo hoću pivat", izjavljuje Zora, nadajući se skorom bijegu iz noćnog kluba.

Zora Runje prolazi kroz sve teže trenutke u baru Bellavista. Njezino nezadovoljstvo tretmanom i poslom svakim je danom sve veće i jedva čeka napustiti to zloglasno mjesto. Dosta joj je druženja s pijanim gostima i prisilnog sjedenja za stolovima jer njezina jedina prava želja ostaje isključivo pjevanje.

Spas od trenutačne situacije Zora vidi u poznatom producentu Škari, za kojeg naivno vjeruje da će joj omogućiti snimanje albuma i donijeti zvjezdani status. Njezine nade u glazbenu karijeru vješto podgrijava Marino, koji je stalno uvjerava da izdrži još samo malo dok ne potpišu taj dugoočekivani ugovor. Ono što ona ne zna jest da se situacija u pozadini potpuno preokrenula. Nakon što je saznao da ona nastupa u Bellavisti, koji je na prilično lošem glasu, producent Škare izgubio je interes jer ne želi skandale vezane uz svoju produkcijsku kuću.

Marino joj tu ključnu informaciju i dalje prešućuje te je hrani lažnim obećanjima. Zora pak ostaje slijepa na upozorenja. Dok Zora sve nade polaže u Marina i obećanu glazbenu karijeru, pitanje je koliko će još dugo živjeti u zabludi i kako će reagirati kada dozna istinu koja bi joj mogla srušiti sve snove.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.