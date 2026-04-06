Sanja Vejnović iz 'Divljih pčela' podijelila uskrsnu čaroliju svog doma i oduševila fanove

Glumica Sanja Vejnović na Uskrs je podijelila fotografiju koja odiše toplinom obiteljskog doma i blagdanskim duhom, poželjevši svojim pratiteljima "Sretan i blagoslovljen Uskrs". Na fotografiji se vide šarena jaja i uskrsni kruh.

Objava je brzo prikupila brojne pozitivne reakcije, a pratitelji su bili oduševljeni toplim i autentičnim prizorom koji je glumica podijelila iz svog doma.

Podsjetimo, Sanja Vejnović trenutno glumi Mirjanu Vukas u popularnoj televizijskoj seriji 'Divlje pčele', lik s čijim se kontroverznim postupcima, kako je i sama nedavno izjavila, često ne slaže.

Nova epizoda 'Divljih pčela' na rasporedu je od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Epizoda je dostupna odmah i na platformi Voyo.