Sanja Vejnović iz 'Divljih pčela' utjelovljenje je bezvremenske ljepote: Nova objava privukla je brojne poglede

Sanja Vejnović već desetljećima osvaja publiku svojim glumačkim talentom, ali i nenametljivom elegancijom. Iako rijetko dijeli detalje iz privatnog života, svaka njezina objava privuče veliku pozornost pratitelja, koji redovito ističu kako izgleda svježe, mladoliko i gotovo bezvremenski.
Publika je ponovno gleda u 'Divljim pčelama'
Podsjetimo, Sanja Vejnović u RTL-ovoj hit-seriji 'Divlje pčele' utjelovljuje Mirjanu Vukas, jednu od najsloženijih i najintrigantnijih junakinja prve sezone. Mirjana je majka obitelji Vukas, žena rastrgana između obitelji, moći i brojnih životnih odluka, a upravo je njezina uvjerljiva interpretacija osvojila gledatelje.
Serija se trenutačno nalazi na ljetnoj pauzi, dok se druga sezona već snima, a publika s nestrpljenjem iščekuje nastavak priče i nove izazove koji očekuju Mirjanu i ostale stanovnike Vrila.