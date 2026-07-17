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Divlje pčele

Sanja Vejnović iz 'Divljih pčela' utjelovljenje je bezvremenske ljepote: Nova objava privukla je brojne poglede

Jedna od najljepših hrvatskih glumica, Sanja Vejnović, ponovno je oduševila svoje pratitelje na društvenim mrežama. Glumica je objavila novu fotografiju na kojoj pozira okupana toplim zrakama zalazećeg sunca, a njezin prirodan izgled i mladolik osmijeh nisu prošli nezapaženo

RTL.hr
17.07.2026 10:00

Sanja Vejnović već desetljećima osvaja publiku svojim glumačkim talentom, ali i nenametljivom elegancijom. Iako rijetko dijeli detalje iz privatnog života, svaka njezina objava privuče veliku pozornost pratitelja, koji redovito ističu kako izgleda svježe, mladoliko i gotovo bezvremenski.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Publika je ponovno gleda u 'Divljim pčelama'

Podsjetimo, Sanja Vejnović u RTL-ovoj hit-seriji 'Divlje pčele' utjelovljuje Mirjanu Vukas, jednu od najsloženijih i najintrigantnijih junakinja prve sezone. Mirjana je majka obitelji Vukas, žena rastrgana između obitelji, moći i brojnih životnih odluka, a upravo je njezina uvjerljiva interpretacija osvojila gledatelje.

Sanja Vejnović, Divlje pčele
Sanja Vejnović, Divlje pčele FOTO: RTL

Serija se trenutačno nalazi na ljetnoj pauzi, dok se druga sezona već snima, a publika s nestrpljenjem iščekuje nastavak priče i nove izazove koji očekuju Mirjanu i ostale stanovnike Vrila.

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