Sanja Vejnović iz 'Divljih pčela' utjelovljenje je bezvremenske ljepote: Nova objava privukla je brojne poglede

Jedna od najljepših hrvatskih glumica, Sanja Vejnović, ponovno je oduševila svoje pratitelje na društvenim mrežama. Glumica je objavila novu fotografiju na kojoj pozira okupana toplim zrakama zalazećeg sunca, a njezin prirodan izgled i mladolik osmijeh nisu prošli nezapaženo

icon-close

Sanja Vejnović već desetljećima osvaja publiku svojim glumačkim talentom, ali i nenametljivom elegancijom. Iako rijetko dijeli detalje iz privatnog života, svaka njezina objava privuče veliku pozornost pratitelja, koji redovito ističu kako izgleda svježe, mladoliko i gotovo bezvremenski.

icon-food-cookie Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga. Omogući

Publika je ponovno gleda u 'Divljim pčelama'

Podsjetimo, Sanja Vejnović u RTL-ovoj hit-seriji 'Divlje pčele' utjelovljuje Mirjanu Vukas, jednu od najsloženijih i najintrigantnijih junakinja prve sezone. Mirjana je majka obitelji Vukas, žena rastrgana između obitelji, moći i brojnih životnih odluka, a upravo je njezina uvjerljiva interpretacija osvojila gledatelje.

icon-expand Sanja Vejnović, Divlje pčele FOTO: RTL