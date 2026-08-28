Sanja Vejnović iz 'Divljih pčela' uživa u Londonu: Pogledajte s kim se 'družila'

Iskoristivši rijetku pauzu u svom gustom rasporedu, prije početka novih profesionalnih izazova, Sanja Vejnović otputovala je u London. Odatle se javila svojim brojnim pratiteljima na Instagramu fotografijom koja je mnoge nasmijala i podsjetila zašto je toliko voljena. U društvu svjetski poznatog komičara, glumica je pozirala za uspomenu, potvrđujući da i izvan seta uživa u malim, zabavnim trenucima koji život čine ljepšim.
Obiteljski odmor prije povratka na set
Sanja Vejnović, čija impresivna karijera traje još od njezine 13. godine i obuhvaća više od četrdeset filmova te brojne kultne serije poput, trenutno je u fokusu javnosti zbog zapažene uloge Mirjane Vukas u hit seriji "Divlje pčele". Nakon što je prva sezona osvojila srca gledatelja diljem regije, s velikim se nestrpljenjem iščekuje nastavak. Upravo je predah uoči povratka pred kamere glumica odlučila provesti na najbolji mogući način – u posjetu sinu Andreju Mećavi. On već više od petnaest godina živi i radi kao uspješan arhitekt u dinamičnoj britanskoj prijestolnici, koja je za Sanju postala draga obiteljska destinacija i mirna luka.
Susret s brončanom ikonom pop kulture
Središnji trenutak njezinog londonskog javljanja bila je fotografija snimljena na znamenitom Leicester Squareu, srcu londonskog svijeta filma. Na njoj glumica sjedi na klupi i sa širokim osmijehom pozdravlja brončani kip legendarnog Mr. Beana. Uz objavu je kratko i duhovito napisala: "Hello Mr Bean!", čime je izazvala lavinu pozitivnih reakcija. Kip, koji vjerno prikazuje glumca Rowana Atkinsona u njegovoj najpoznatijoj ulozi, dio je interaktivne umjetničke staze naziva "Scenes in the Square". Postavljena je 2020. godine kako bi se proslavilo stoljeće kinematografije, a kip Mr. Beana postavljen je povodom 30. godišnjice prvog prikazivanja lika