Sanja Vejnović iz 'Divljih pčela' uživa u prirodi sa svojim četveronožnim ljubimcem

Glumica Sanja Vejnović, koju gledatelji prate kao strogu i proračunatu Mirjanu Vukas u popularnoj RTL-ovoj seriji 'Divlje pčele', pokazala je kako izgleda njezino slobodno vrijeme daleko od kamera

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Dok njezin lik u seriji 'Divlje pčele' neprestano sudjeluje u obiteljskim sukobima, intrigama i borbi za moć, Sanja Vejnović u privatnom životu uživa u znatno mirnijim trenucima. Poznata glumica slobodno vrijeme rado provodi u prirodi, a društvo joj često pravi njezin vjerni četveronožni prijatelj. Na fotografiji Sanja pozira nasmijana usred šume, u ležernoj odjevnoj kombinaciji, sa sunčanim naočalama i kapom, dok pokraj nje stoji njezin dalmatiner s upečatljivom ružičastom ogrlicom. Okružena zelenilom i jesenskim lišćem, glumica uživa u šetnji i druženju sa svojim ljubimcem. Da je velika ljubiteljica životinja, Sanja je pokazala i ranijim objavama na društvenim mrežama, na kojima često dijeli posebne trenutke sa svojim psima.

U 'Divljim pčelama' utjelovljuje jednu od najmoćnijih žena u Vrilu

Podsjetimo, Sanja Vejnović u popularnoj RTL-ovoj seriji 'Divlje pčele' glumi Mirjanu Vukas, suprugu moćnog Ante Vukasa i majku Nikole, Petra, Tereze i Marka. Riječ je o ženi kojoj su ugled, bogatstvo i položaj obitelji iznimno važni, a kako bi zaštitila svoje interese, spremna je na brojne spletke i manipulacije.

icon-expand icon-close icon-close Sanja Vejnović, Divlje pčele FOTO: Instagram

Iako se predstavlja kao odana supruga i požrtvovna majka, Mirjana iza sebe skriva brojne tajne. Jedna od najvećih svakako je njezina ljubavna afera s pokojnim Tomom Domazetom, koja je dodatno zakomplicirala ionako napete odnose u Vrilu. Mirjana je poznata i po neprijateljskom odnosu s Katarinom Runje, prema kojoj ne skriva netrpeljivost. Ni odnosi unutar vlastite obitelji nisu joj jednostavni, osobito kada stvari ne idu onako kako je ona zamislila. Za razliku od hladne i autoritativne Mirjane, Sanja u privatnom životu pokazuje svoju opušteniju i nježniju stranu, a upravo su šetnje prirodom i druženje s ljubimcima njezin način odmora od svakodnevnih obveza.

Bogata glumačka karijera

Gledatelji RTL-a Sanju pamte i po ulozi Viktorije Novak u kultnoj seriji 'Zabranjena ljubav', u kojoj je također utjelovila snažnu i manipulativnu ženu. Njezina je izvedba bila toliko uvjerljiva da je svojedobno otkrila kako su je gledatelji na ulici poistovjećivali s likom, a jedno se dijete čak rasplakalo kada ju je ugledalo.

icon-expand Sanja Vejnović, Divlje pčele FOTO: Instagram