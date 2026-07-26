Sanja Vejnović na listi je najljepših glumica svijeta: Pogledajte njezina izdanja iz mladosti bez ijednog filtera

Jedna od najuspješnijih i najomiljenijih domaćih glumica, Sanja Vejnović, već desetljećima slovi za sinonim elegancije, prirodne ljepote i bezvremenskog šarma. Da je njezina karizma prepoznata i daleko izvan granica Hrvatske, potvrđuje i činjenica da se 2012. godine našla na prestižnoj svjetskoj listi najljepših glumica starijih od 40 godina na poznatoj platformi IMDb.
Da je njezina ljepota u potpunosti autentična, glumica je dokazala i retro objavama na društvenim mrežama. Svojim je pratiteljima na Instagramu priuštila pravi mali skok u prošlost podijelivši fotografije iz mladosti, iz vremena kada nije bilo filtera, fotošopa ni digitalnih uljepšavanja, te još jednom potvrdila da su prirodna svježina i prepoznatljivi crte lica oduvijek bili njezin zaštitni znak.
Aktivna svakodnevica i ljubav prema kuhinji
Tajna njezina mladolikog izgleda, vitke linije i energije kojom zrači leži u zdravim životnim navikama kojih se drži godinama. Sanja ne krije da je od malih nogu izuzetno fizički aktivna – u njezin ritam utkani su joga, ples, kretanje i dinamičan radni tempo koji je drži u stalnoj formi.
Uz redovitu tjelovježbu, iznimnu pažnju posvećuje balansiranoj prehrani i kuhanju u kojem istinski uživa. Svoju ljubav prema gastronomiji i pripremi zdravih, cjelovitih obroka često ističe kao ključan dio svog lifestylea, naglašavajući kako su umjerenost, dobra energija i briga o tijelu najbolji recept za dugotrajnu vitalnost.