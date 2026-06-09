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Divlje pčele

Sanja Vejnović nakon finala 'Divljih pčela' fotkom nasmijala fanove: 'Budite scenaristi i napišite što bi Mirjana odgovorila?'

Nakon velikog finala prve sezone Divljih pčela', Sanja Vejnović podijelila je duhovitu fotografiju s Ivanom Barišićem i Lidijom Penić Grgaš te fanovima dala poseban zadatak

RTL.hr
09.06.2026 09:30

Prva sezona 'Divljih pčela' je završila, ali glumačka ekipa i dalje se na društvenim mrežama prisjeća najdražih trenutaka sa seta. Ovoga puta pažnju je privukla Sanja Vejnović, koju su gledatelji kroz 150 epizoda pratili kao Mirjanu Vukas.

Glumica je objavila fotografiju na kojoj pozira s Ivanom Barišićem, koji u seriji glumi Nikolu Vukasa, i Lidijom Penić Grgaš, koju je publika zavoljela kao Cvitu. Trojac je pozirao u sobi na setu, u opuštenom i nasmijanom izdanju, daleko od napetih scena koje su njihovi likovi proživljavali u seriji.

Mirjana, Nikola i Cvita u potpuno drukčijem izdanju

Sanja je uz fotografiju osmislila i mali dijalog između likova.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

"Cvita: Mirjana, ne možete ulaziti tako, bez kucanja!

Nikola: Majko, molim te iziđi i ostavi nas nasamo!

Mirjana ____"

Potom je pozvala pratitelje da sami dovrše rečenicu:

"Budite scenaristi i napišite što bi Mirjana odgovorila?"

Objava je brzo privukla reakcije fanova, koji su se uključili u igru i počeli smišljati odgovore kakve bi Mirjana, poznata po svojoj odlučnosti i autoritetu, mogla izgovoriti.

Cvita i Nikola, Divlje pčele
Cvita i Nikola, Divlje pčele FOTO: RTL

Fanovi se ne opraštaju lako od Vrila

Iako je veliko finale prve sezone iza nas, jasno je da gledatelji još nisu spremni oprostiti se od omiljenih likova. Upravo zato ovakve objave glumačke ekipe dodatno vesele fanove, jer ih vraćaju u svijet Vrila, ali iz jedne opuštenije i duhovitije perspektive.

Mirjana, Nikola i Cvita u seriji su prošli kroz brojne napetosti, tajne i obiteljske lomove, no iza kamera atmosfera je očito bila puno ležernija.

Nakon 150 epizoda punih ljubavi, izdaja i velikih obrata, ovakvi trenuci pokazuju koliko su se glumci povezali s publikom, ali i koliko fanovi i dalje žele sudjelovati u priči.

divlje pčele
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