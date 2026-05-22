Sanja Vejnović o kolegama iz 'Divljih pčela': 'S njima plačem u glumačko zahtjevnim scenama, a od smijeha izvan seta'

Glumica Sanja Vejnović koja u seriji 'Divlje pčele' tumači Mirjanu podijelila je fotografiju sa seta na kojoj pozira s mladim kolegama Margaritom Mladinić, Lidijom Penić Grgaš i Ivanom Barišićem, a uz objavu je napisala emotivnu poruku koja je oduševila pratitelje.

"Moja ekipica i na setu i izvan njega. Sretna sam i zahvalna što imam priliku glumiti ulogu Mirjane i što sam upoznala divne, talentirane mlade glumce s kojima plačem u glumačko zahtjevnim scenama, a od smijeha plačem izvan seta", napisala je Sanja uz fotografiju.

Objava je brzo privukla pažnju fanova serije, posebno zato što gledatelji posljednjih mjeseci intenzivno prate upravo odnose između likova koje tumače Lidija Penić-Grgaš i Ivan Barišić.