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Divlje pčele

Sanja Vejnović o kolegama iz 'Divljih pčela': 'S njima plačem u glumačko zahtjevnim scenama, a od smijeha izvan seta'

Glumačka diva Sanja Vejnović još je jednom pokazala koliko je povezana s ekipom serije 'Divlje pčele'

RTL.hr
22.05.2026 12:00

Glumica Sanja Vejnović koja u seriji 'Divlje pčele' tumači Mirjanu podijelila je fotografiju sa seta na kojoj pozira s mladim kolegama Margaritom Mladinić, Lidijom Penić Grgaš i Ivanom Barišićem, a uz objavu je napisala emotivnu poruku koja je oduševila pratitelje.

'Plačem u glumačko zahtjevnim scenama, a od smijeha i izvan seta'

"Moja ekipica i na setu i izvan njega. Sretna sam i zahvalna što imam priliku glumiti ulogu Mirjane i što sam upoznala divne, talentirane mlade glumce s kojima plačem u glumačko zahtjevnim scenama, a od smijeha plačem izvan seta", napisala je Sanja uz fotografiju.

Objava je brzo privukla pažnju fanova serije, posebno zato što gledatelji posljednjih mjeseci intenzivno prate upravo odnose između likova koje tumače Lidija Penić-Grgaš i Ivan Barišić.

Sanja Vejnović, Lidija Penić-Grgaš, Margarita Mladinić, Ivan Barišić
Sanja Vejnović, Lidija Penić-Grgaš, Margarita Mladinić, Ivan Barišić FOTO: Instagram

Ekipa koja je osvojila gledatelje

Na fotografiji se vidi opuštena atmosfera sa seta, a fanovi u komentarima pišu kako upravo ovakvi trenuci pokazuju zašto glumačka ekipa djeluje toliko uvjerljivo na ekranima. Mnogi su posebno pohvalili odnos starijih i mlađih članova postave, koji se očito druže i izvan snimanja.

Podsjetimo, Divlje pčele' posljednjih su mjeseci postale jedna od najgledanijih domaćih serija, a publika na društvenim mrežama ne prestaje komentirati emotivne scene, ljubavne zaplete i odnose među likovima.

Sanja Vejnović i Lidija Penić-Grgaš
Sanja Vejnović i Lidija Penić-Grgaš FOTO: Instagram

Fanovi jedva čekaju nastavak

Kako se približava završnica prve sezone, interes gledatelja sve je veći, a ovakve objave dodatno podgrijavaju atmosferu među fanovima koji s nestrpljenjem čekaju nove epizode i nastavak priče omiljenih likova.

sanja vejnović divlje pčele
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