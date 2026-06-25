Sanja Vejnović o kolegi Vladimiru Posavecu Tušeku: 'Ponekad se najbolje priče dogode baš kad se kamere ugase'

Nakon završetka prve sezone 'Divljih pčela', glumica je emotivnom objavom zahvalila kolegi s kojim je, kako kaže, možda snimila tek nekoliko scena, ali podijelila mnogo lijepih trenutaka iza kamera

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Dok se glumačka ekipa serije 'Divlje pčele' posljednjih dana oprašta od prve sezone, dirljivu poruku svojim pratiteljima podijelila je i Sanja Vejnović. Glumica je na društvenim mrežama objavila zajedničku fotografiju s Vladimirom Posavecom Tušekom te otkrila koliko joj je značilo vrijeme provedeno s kolegom tijekom snimanja. Uz fotografiju je napisala emotivnu poruku koja je raznježila brojne pratitelje.

Više od zajedničkih scena

"Iako smo u 'Divljim pčelama' zajedno odradili tek nekoliko scena, čini mi se da smo puno više vremena proveli smijući se i komentirajući život u glumačkoj sobi", napisala je Sanja. Njezine riječi otkrile su da su se neka od najljepših prijateljstava i uspomena stvarala upravo izvan seta, daleko od kamera i reflektora. "Hvala, Vladimire"

icon-expand Sanja Vejnović i Vladimir Posavec Tušek FOTO: Instagram

Glumica je posebno zahvalila Vladimiru Posavecu Tušeku, s kojim je podijelila fotografiju nastalu tijekom snimanja serije. "Ponekad se najbolje priče dogode baš kad se kamere ugase. Hvala", poručila mu je uz crveno srce. Objava je ubrzo privukla pažnju kolega i pratitelja, a među reakcijama nije izostao ni komentar Amara Bukvića, koji je također ostavio srce podrške.

icon-expand Ekipa Divljih pčela FOTO: Instagram

Posebna povezanost ekipe