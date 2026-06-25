Sanja Vejnović o kolegi Vladimiru Posavecu Tušeku: 'Ponekad se najbolje priče dogode baš kad se kamere ugase'

Dok se glumačka ekipa serije 'Divlje pčele' posljednjih dana oprašta od prve sezone, dirljivu poruku svojim pratiteljima podijelila je i Sanja Vejnović. Glumica je na društvenim mrežama objavila zajedničku fotografiju s Vladimirom Posavecom Tušekom te otkrila koliko joj je značilo vrijeme provedeno s kolegom tijekom snimanja.
Uz fotografiju je napisala emotivnu poruku koja je raznježila brojne pratitelje.
Više od zajedničkih scena
"Iako smo u 'Divljim pčelama' zajedno odradili tek nekoliko scena, čini mi se da smo puno više vremena proveli smijući se i komentirajući život u glumačkoj sobi", napisala je Sanja.
Njezine riječi otkrile su da su se neka od najljepših prijateljstava i uspomena stvarala upravo izvan seta, daleko od kamera i reflektora.
"Hvala, Vladimire"
Glumica je posebno zahvalila Vladimiru Posavecu Tušeku, s kojim je podijelila fotografiju nastalu tijekom snimanja serije.
"Ponekad se najbolje priče dogode baš kad se kamere ugase. Hvala", poručila mu je uz crveno srce.
Objava je ubrzo privukla pažnju kolega i pratitelja, a među reakcijama nije izostao ni komentar Amara Bukvića, koji je također ostavio srce podrške.
Posebna povezanost ekipe
Tijekom proteklih godina gledatelji su često isticali kako se dobra atmosfera među glumcima osjeti i na ekranima, a posljednje objave članova glumačke postave potvrđuju da su se iza kulisa doista stvorila brojna prijateljstva.
Nakon što je i Vladimir Posavec Tušek ranije podijelio emotivnu objavu o zajedničkim godinama provedenim na projektu, Sanjina poruka još je jednom pokazala koliko je ekipi 'Divljih pčela' značilo ovo zajedničko putovanje.
I dok se publika prisjeća omiljenih scena iz prve sezone, čini se da će glumci najviše pamtiti upravo trenutke koji nikada nisu završili pred kamerama.