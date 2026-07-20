Sanja Vejnović oduševila novim fotkama: Pogledajte kako u ljetnom izdanju izgleda naša poznata glumačka diva

Poznata kao jedna od najljepših žena hrvatske glumačke scene, Sanja Vejnović na društvenim mrežama redovito dokazuje da su godine za nju tek broj, a njezine najnovije ljetne objave ponovno su prikovale svu pažnju.
'Heat Wave' u kamenom dvorištu
Sanja je prvo očarala pratitelje fotografijom u efektnoj, jarko crvenoj haljini otvorenih ramena. U ležernom ljetnom izdanju, usklađenom s crnim sunčanim naočalama i natikačama, pozirala je u autentičnom ambijentu starog kamenog dvorišta obasjanog suncem.
Uz fotografiju je odabrala i savršenu glazbenu podlogu – jazz klasik Elle Fitzgerald "Heat Wave", što je dodatno naglasilo pravu ljetnu atmosferu i njezin nepogrešiv stil.
Prirodan sjaj i opuštene nedjeljne vibracije
Osim elegantnog izdanja u crvenom, glumica je podijelila i prekrasan selfie iz hlada dok se odmarala na terasi. S blagim osmijehom, naglašenim usnama i minimalno šminke, Sanja je zračila svježinom i prirodnom ljepotom.