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Divlje pčele

Sanja Vejnović oduševila novim fotkama: Pogledajte kako u ljetnom izdanju izgleda naša poznata glumačka diva

Proslavljena domaća glumica Sanja Vejnović, koju publika između ostalog pamti i po ulozi u popularnoj seriji 'Divlje pčele', iznova ostavlja bez daha

RTL.hr
20.07.2026 14:00

Poznata kao jedna od najljepših žena hrvatske glumačke scene, Sanja Vejnović na društvenim mrežama redovito dokazuje da su godine za nju tek broj, a njezine najnovije ljetne objave ponovno su prikovale svu pažnju.

'Heat Wave' u kamenom dvorištu

Sanja je prvo očarala pratitelje fotografijom u efektnoj, jarko crvenoj haljini otvorenih ramena. U ležernom ljetnom izdanju, usklađenom s crnim sunčanim naočalama i natikačama, pozirala je u autentičnom ambijentu starog kamenog dvorišta obasjanog suncem.

Uz fotografiju je odabrala i savršenu glazbenu podlogu – jazz klasik Elle Fitzgerald "Heat Wave", što je dodatno naglasilo pravu ljetnu atmosferu i njezin nepogrešiv stil.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Prirodan sjaj i opuštene nedjeljne vibracije

Osim elegantnog izdanja u crvenom, glumica je podijelila i prekrasan selfie iz hlada dok se odmarala na terasi. S blagim osmijehom, naglašenim usnama i minimalno šminke, Sanja je zračila svježinom i prirodnom ljepotom.

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