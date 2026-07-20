Sanja Vejnović oduševila novim fotkama: Pogledajte kako u ljetnom izdanju izgleda naša poznata glumačka diva

Poznata kao jedna od najljepših žena hrvatske glumačke scene, Sanja Vejnović na društvenim mrežama redovito dokazuje da su godine za nju tek broj, a njezine najnovije ljetne objave ponovno su prikovale svu pažnju.

Sanja je prvo očarala pratitelje fotografijom u efektnoj, jarko crvenoj haljini otvorenih ramena. U ležernom ljetnom izdanju, usklađenom s crnim sunčanim naočalama i natikačama, pozirala je u autentičnom ambijentu starog kamenog dvorišta obasjanog suncem.

Uz fotografiju je odabrala i savršenu glazbenu podlogu – jazz klasik Elle Fitzgerald "Heat Wave", što je dodatno naglasilo pravu ljetnu atmosferu i njezin nepogrešiv stil.