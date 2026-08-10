Sanja Vejnović predstavila novu ljubav: Preslatka Đurđa odmah je osvojila srca, a priča iza nje je posebna!

Na svom Instagram profilu Sanja Vejnović je podijelila fotografiju s novom, neodoljivom članicom obitelji koja je u njezin dom unijela posebnu radost.

Riječ je o četveronožnoj ljepotici po imenu Đurđa, pripadnici hrvatske autohtone pasmine - mali međimurski pas (popularno zvani Međi). Sanja nije skrivala oduševljenje pa je uz fotografiju iz parka, na kojoj pozira u elegantnom izdanju s novom ljubimicom, napisala emotivnu dobrodošlicu:

"Ovo je Đurđa. Mali međimurski pas. Dobro došla u našu obitelj. Đurđa je prvi Međi u UK!" - napisala je glumica uz simbole srca i slavlja.