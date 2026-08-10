Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb IQ 160 Asia Express: Zmajeva ruta Gospodin Savršeni Divlje pčele UEFA Konferencijska liga - 3. pretkolo: Rijeka - Ilves Direktor Svemira Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Sanja Vejnović predstavila novu ljubav: Preslatka Đurđa odmah je osvojila srca, a priča iza nje je posebna!

Proslavljena hrvatska glumačka diva Sanja Vejnović raznježila je svoje pratitelje na društvenim mrežama objavom predivnih vijesti

RTL.hr
10.08.2026 16:00

Na svom Instagram profilu Sanja Vejnović je podijelila fotografiju s novom, neodoljivom članicom obitelji koja je u njezin dom unijela posebnu radost.

Riječ je o četveronožnoj ljepotici po imenu Đurđa, pripadnici hrvatske autohtone pasmine - mali međimurski pas (popularno zvani Međi). Sanja nije skrivala oduševljenje pa je uz fotografiju iz parka, na kojoj pozira u elegantnom izdanju s novom ljubimicom, napisala emotivnu dobrodošlicu:

"Ovo je Đurđa. Mali međimurski pas. Dobro došla u našu obitelj. Đurđa je prvi Međi u UK!" - napisala je glumica uz simbole srca i slavlja.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Objava je u svega nekoliko sati prikupila pregršt lajkova i oduševljenih komentara pratitelja koji su novom članu poželjeli dobrodošlicu, ne štedeći komplimente na račun preslatke kujice.

Inače, mali međimurski pas poznat je po svojoj iznimnoj inteligenciji, živahnom temperamentu i odanosti, a sudeći po veselom izrazu lica i osmijehu poznate glumice, Đurđa se već savršeno uklopila u Sanjin životni ritam i osvojila sve na prvi pogled.

sanja vejnović divlje pčele mirjana vukas divlje pčele
Divlje pčele

Zanosna Arija Rizvić pozirala na brodu uz zalazak sunca: Pogledajte morske prizore u kojima uživa

Moglo bi te zanimati

Zanosna Arija Rizvić pozirala na brodu uz zalazak sunca: Pogledajte morske prizore u kojima uživa

Amar Bukvić pokazao sjajnu ljetnu formu: Pogledajte gdje uživa domaći glumac

Amar Bukvić za RTL.hr o 'Divljim pčelama': 'Toma Domazet bio je jedan od najzanimljivijih likova za graditi, ekipa mi zaista nedostaje!'

Amar Bukvić za RTL.hr o obitelji, ljetu i ulozi u hit-seriji 'Vrijednost života': 'Igram čovjeka koji je prešao granicu ljudskosti, a bez Almine podrške ovaj posao ne bih mogao raditi!'

Davor Pavić iz 'Divljih pčela' uživa u čarima ljeta, a za RTL.hr priznao koja mu je najdraža plaža u Splitu

Rajka i Ranko uvjerljivo su omiljeni duo prve sezone 'Divljih pčela', no gdje se sada nalazi njihova priča?

Pročitaj na Net.hr
Političar (72) oženio 34 godine mlađu poduzetnicu, vjenčanje izazvalo brojne reakcije
Andrej Kramarić u novoj objavi pokazao isklesano tijelo, no svu pažnju ukrala je njegova supruga
Oskudna izdanja poznatih: Ovo su zvijezde koje se ne boje pokazati 'sve' na crvenom tepihu
Lana Radeljak objavom proslavila rođendan, no svima je za oko zapela samo jedna stvar
Nina Badrić raznježila objavom s posebnom osobom: 'Ovi dani su za mene blagoslov'
Otišao je velikan hrvatske jazz scene: Preminuo pijanist i skladatelj Neven Frangeš
Kokainski skandali i tulumi do zore: Ovako su izgledale 90-e Kate Moss i Naomi Campbell
Ana Maria Marković očarala u bikiniju: Pokazala zašto nosi titulu najzgodnije nogometašice
Roger Federer fotografijama s Jadrana razveselio fanove, objavu komentirao i Tony Cetinski
Luka Petrušić otkrio što priželjkuje nakon 'Direktora svemira': 'Sada sam zreo za takvu ulogu'